Cine este mama lui Dorian Popa. Cu ce se ocupă și ce meserie are Luminița Popa, zisă „mamișor”

Dorian Popa este una dintre cele mai celebre vedete din România și recent se află în mijlocul unui scandal de proporții, după ce Poliția l-a lăsat fără permis, pentru că a condus sub influența substanțelor. Recent, mama artistului a avut o primă reacție după ce fiului său i-a fost reținut permisul de conducere. Dar mulți se întreabă cine este mama lui Dorian Popa? Artistul a vorbit în repetate rânduri despre ea.

Dorian Popa se află în centrul unei controverse, după ce polițiștii l-au prins pe acesta conducând sub influența substanțelor interzise. În plus, la volanul bolidului său de lux, influencerul era îmbrăcat doar cu o pereche de chiloți.

Se pare că vedeta a fost condusă la o unitate medicală din București, acolo unde i s-au recoltat probe biologice pentru a stabili cu exactitate ce substanțe a consumat.

Artistului i-a fost reținut permisul de conducere și polițiștii i-au deschis dosar penal.

”În cauză, conducătorului auto i-a fost reţinut permisul de conducere fiindu-i suspendată exercitarea dreptului de a conduce, conform Legii. Poliţiştii Serviciului Rutier Ilfov au deschis un dosar penal, în care efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive”, a mai transmis sursa citată.

Dorian Popa a devenit cunoscut în mediul online odată cu vlogurile lui. Artistul este cunoscut pentru energia lui debordantă și gândirea lui optimistă.

Adesea, Dorian a vorbit despre valorile pe care le are, spunând că le-a primit de la mama lui, pe care o numește de fiecare dată „mamișor”.

Luminița Popa este profesoară de la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. Mai mult, Dorian Popa și mama lui au participat împreună la Asia Express.

Luminița Popa a făcut parte din trupa Teatrului Liric timp de 15 ani, apoi a intrat în învățământ ca profesoară de canto clasic la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. Ea a fost apreciată de publicul constănțean al Teatrului Ridic, unde a interpretat ca subretă roluri în „Voievodul Ţiganilor”, „Noapte la Veneţia”, „Sânge vienez”, „Prinţesa circului”, „Lăsaţi-mă să cânt”, „Ţara surâsului”, „Prietenul meu Bumbury”, „Silvia”, „Vânzătorul de păsări”, „My fair lady”.

” După moartea dirijorului Constantin Daminescu, aproape voit opereta a fost distrusă în teatru şi am fost nevoită să mă reprofilez.

Am plecat în învăţământ. După 15 ani am luat-o de la 0, dar am avut satisfacţii şi în acest domeniu, prin rezultatele obţinute de elevele mele. Canto clasic este o disciplină deosebită. Ca să obţii performanţă trebuie să ai date naturale clare, trebuie să ai scânteie de artist”, a declarat, pentru Replica, Luminiţa Popa.