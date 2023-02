Cum a ajuns Dorian Popa să strângă o avere: „Eu nu dorm până la prânz”. Și în copilărie știa să facă bani de buzunar EXCLUSIV

Dorian Popa are tot ce și-a dorit, bani în cont, vilă la Domnești, mașină de peste 250.000 de euro, afaceri profitabile. Pentru toate acestea, însă, artistul a muncit ani de zile, a renunțat la vacanțe și are un program bine stabilit, potrivit celor spuse de el, în exclusivitate pentru Playtech Știri. Dorian Popa se trezește la primele ore ale dimineții, dar are grijă să se odihnească suficient de bine.

Cum a făcut Dorian Popa avere. Încă de mic știa să facă bani de buzunar

Dorian Popa a avut o copilărie plină de lipsuri, mai ales după ce părinții săi au divorțat și a știut încă de mic ce înseamnă munca.

A început să-și câștige primii săi banii, potrivit propriilor sale mărturisiri, făcute pentru Playtech știri, încă de la vârsta de 13 ani, reparând calculatoarele vecinilor și ajungând informaticianul cartierului.

Părinții lui Dorian Popa au divorțat

„La 14 ani, când s-a întâmplat ruperea dintre ai mei, a trebuit să facem trecerea de la o situație financiară medie, la una spre slabă, ceea ce m-a motivat să fiu cel de acum. Am început să câștig primii bani încă de la 13 ani, când mă duceam prin cartier și am început să repar calculatoarele vecinilor mei. Mă pricepeam să formatez un calculator, să reinstalez toate serverele, că pe vremea aia nu era ca acum. Făceam bănuți frumoși, la mine în cartier eram informaticianul de bază. Singurel am învățat, cu internetul pe telefonul fix”, ne-a spus Dorian Popa.

Pe șantier, încă de la primele ore ale dimineții

În prezent, Dorian este unul dintre artiștii cu cele mai mari încasări, care provin atât din online, cât și din concerte. În același timp, însă, artistul a intrat în imobiliare și se descurcă de minune.

A construit un cartier de șase vile, a luat teren, ca să mai facă încă pe atâtea, și i-au intrat deja în cont 600.000 de euro din vânzarea a trei case. Pentru ca afacerea sa să prospere, însă, acesta se ocupă personal de investiții. Mai mult, la primele ore ale dimineții, este pe șantier.

„Eu nu dorm până la prânz. Nu-s artist, sunt antreprenor, la cel târziu ora 9.00 sunt pe șantier. Muncesc, am mai adăugat un an la cei fără concediu. Am căutat să mă dezvolt și să devin o versiune mai bună a mea, de la o zi la alta. Nu am vrut niciodată să ajung ceea sunt astăzi. Dumnezeu a plănuit pentru mine acest drum. Eu nu am făcut decât să înțeleg din mers ceea ce mi s-a pregătit și să încerc să prelucrez în cel mai frumos mod posibil”, ne-a spus Dorian Popa.

Doarme 7-8 ore pe noapte

În ciuda programului încărcat și a faptului că se trezește la primele ore ale dimineții, Dorian Popa încearcă în măsura posibilităților să nu se abată de la orele de somn.