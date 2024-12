Fiul lui Ion Țiriac dezvăluie planurile tatălui său, la 85 de ani! ”O singură dragoste!” Vestea care pe mulți îi va surprinde

Într-un val de speculații apărute recent în presa italiană, numele lui Ion Țiriac a fost legat de o posibilă investiție la clubul Genoa, una dintre echipele cu tradiție din Serie A. Însă Alexandru Țiriac, fiul celebrului miliardar român, a pus capăt zvonurilor, dezvăluind că Ion Țiriac are o singură pasiune când vine vorba de fotbal, și aceasta este Dinamo București.

Știrea a fost lansată în Italia, unde s-a speculat că Dan Șucu, actualul patron al Rapidului, ar fi interesat să investească la Genoa. Mai mult, frații Pavăl, fondatorii Dedeman, au fost și ei asociați cu acest proiect. Ulterior, Dan Șucu a fost confirmat oficial ca acționar majoritar al clubului italian, însă numele lui Ion Țiriac a rămas în centrul atenției, fiind vehiculat ca posibil partener în această inițiativă.

Totuși, Alexandru Țiriac a dezmințit categoric orice implicare a tatălui său în acest proiect.

Fiul fostului tenismen a făcut o declarație care a subliniat devotamentul pe care Ion Țiriac îl are pentru Dinamo București.

„Nu Manchester United în urmă cu 10 ani, nu Genoa acum. Dacă ar fi fost să fie… there was always only one true love: ‘Doar Dinamo București’”, a scris Alexandru Țiriac pe Instagram.