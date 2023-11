Dorian Popa, disperat după ce a fost prins drogat la volan. „Plângea, se blestema”! Elena Merișoreanu, despre suferința artistului EXCLUSIV

Crește alarmant numărul vedetelor surprinse de oamenii legii, la volan, sub influența substanțelor interzise. Vineri seară, și Dorian Popa, actor, dar și influencer de top, cu peste 2 milioane de urmăritori, a dat de necaz.

Iată ce spune Elena Merișoreanu despre situația lui Dorian Popa, cu care a legat o strânsă prietenie, după participarea lor la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” (PRO TV): ”El lua și niște pastile, ca să se poată odihni, muncește tare mult”, ne-a declarat solista, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Solist, actor și influencer de top, Dorian Popa a rămas vineri seară fără permisul auto, după ce a fost testat pozitiv la canabis. Când a fost oprit în trafic de polițiști, în localitatea Domnești, din Județul Ilfov, unde locuiește, Dorian era îmbrăcat într-un halat de baie. În urma testului la substanțe interzise și care a ieșit pozitiv, el a menționat că se întoarce de la o petrecere, unde a inhalat accidental fum dintr-un joint.

Citește și: Scuza găsită de Dorian Popa pentru substanţele interzise consumate

În cauză, conducătorului auto i-a fost reținut permisul de conducere fiindu-i suspendată exercitarea dreptului de a conduce, conform Legii. Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov au deschis un dosar penal, în care efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, a transmis Poliția rutieră din cadrul IPJ Ilfov.

Contactată azi de Playtech Știri, celebra solistă Elena Merișoreanu, care a legat o frumoasă prietenie cu Dorian Popa, din perioada în care au fost colegi de suferință, la concursul de supraviețuire ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” (PRO TV), ne-a vorbit despre situația lui. Și ea a fost surprinsă de cele aflate, în condițiile în care știa că Dorian Popa milita împotriva drogurilor.

”Am vorbit cu el, aseară, la telefon, plângea saracul, se blestema ca e nevinovat, că a fost, undeva, parcă zicea că într-un club, unde se fuma și că a inhalat de acolo. În plus, de o perioadă, el lua și niște pastile, ca să se poată odihni.

Muncește foarte mult, are firme, e tare harnic, mai rar așa om. În plus, e și foarte credincios, mereu se roagă. Și la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” se ruga mereu dimineața. Acolo era un copil respectuos, ceva ce nu am mai văzut, mi se adresa foarte frumos când avea nevoie de ceva. De aceea am și rămas prieteni”, nea mai spus Elena Merișoreanu.