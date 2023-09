Toată lumea îl cunoaște pe Dorian Popa, însă foarte puțini dintre români știu că artistul mai are un frate, care este plecat în străinătate. Așadar, astăzi vă vom spune cine este şi cu ce se ocupă fratele lui Dorian Popa în Germania. Meseria e neaşteptată: „Sunt mândru”.

Dorian Popa a fost invitat în podcastul Ilincăi Vandici unde a vorbit despre fratele lui, Ciprian, care este plecat în Germania, dar și despre ce muncește acolo.

De asemenea, Dorian Popa a vorbit și despre succes și cum poate fi atins acesta, el beneficiind din plin.

Actorul a mai povestit că nu se lasă atras de viciile societății încare trăim, el concentrându-se astfel doar pe afaceri. De asemenea, a spus de ce oameni nu se apropie niciodată.

”La mine totul se rezumă la afaceri, viciile societății nu fac decât să îți distragă atenția. Mai ales că media are parte de foarte multe vicii, am auzit lucruri care m-au zguduit. Am zis să nu fiu eu un altul care se înscrie în același tipar.

Printre altele, artistul i-a povestit Ilincăi Vandici cum a fost copilăria lui, neratând momentul de a-i mulțumi mamei lui pentru creșterea pe care i-a dat-o.

Cu această ocazie, s-a aflat și adevăratul motiv pentru care Dorian Popa a renunțat la tatăl său.

”Vrei să îți spun o poveste? Cred că nu am mai spus-o pe nicăieri. Deși scindarea s-a întâmplat la 15 și 16 ani. Când am ajuns la facultate era totuși tătăl nostru, cumva legasem iar legăturile cu el. Îmi dăduse și mie o mașină de la firmă.

Din varii motive, probabil că s-a ciufulit iar cu mama, am primit un telefon în care îmi zicea să aleg, iarăși nu înțelegeam, mai ales că plecasem la București. Ce vrei să aleg, să nu mai răspund la telefon, ce vrei să nu mai vorbesc cu mama? Eu încercam de fapt să fiu momit cu acea mașină și două boxe și o stație.

Dacă nu îmi aduci mașina și stația am să dau mașina furată. Mașina fiind în leasing pe firmă. Și în momentul ăla am zis, ă..pe mașina ta, și pe stația ta. Am dus stația și mașina, dar am păstrat boxele.

Atunci am întrerupt orice legătură, aveam 20 de ani, fratele meu 22. El săracul era încă acasă, el a învățat de i-au sărit capacele. Atunci am zis, nu, nu se mai poate continua. Am pus punct și abia după 4 ani de succes masiv am primit un mesaj la care am decis să nu răspund, în urma consultării cu avocatul meu. Dar mesajul era atât de gol de sentimente și sec și se citea clar doar nevoia de reluare a legăturii pentru a-și confirma el că are un băiat care a reușit. Pentru că, probabil, oamenii îl felicitau”, a povestit Dorian Popa.