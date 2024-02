Cine este Erika Isac. „Macarena” este piesa cu care artista a devenit virală

Erika Isac este cântăreața care a lansat hit-ul „Macarena”, piesa care a ajuns pe locul 1 în YouTube trending și a devenit rapid virală. O mulțime de păreri controversate au apărut pe marginea subiectului din piesă, un manifest feminist și o piesă îndrăzneață. Mulți s-au întrebat cine este Erika Isac, in special cei care sunt străini de genul de muzică pe care aeasta îl cântă.

„Macarena”, hitul momentului în România.

În vârstă de doar 24 de ani, Erika Isac a devenit rapid un nume cunoscut în industria muzicală, atrăgând atenția publicului cu piesele sale îndrăznețe și mesajele puternice.

Ultimul ei hit, „Macarena”, lansat de Valentine’s Day, nu doar că a cucerit topurile muzicale, ci a devenit și un manifest pentru sexul feminin, aducând în discuție problemele cu care se confruntă femeile în societatea contemporană, în special violența.

Piesa, a cărei versuri sunt scrise chiar de Erika, reprezintă un apel sincer la înțelegere și empatie în fața realităților dure cu care se confruntă multe femei.

„Am scris piesa asta ca să fie mai mult înțeleasă decât ascultată, love u all, my ladies”, a transmis Erika, subliniind importanța mesajului său. Piesa a ajuns rapid pe primul loc în trending YouTube, iar versurile sale au răsunat peste tot și a iscat dezbateri intense pe marginea subiectului din melodie.

Piesa a adunat în doar două zile aproape un milion de vizualizări pe YouTube.

Cine este Erika Isac

Originară din Constanța, Erika a început să cânte de la vârsta de șase ani și a strălucit pe scenele concursurilor de talente încă din adolescență. Are 24 de ani și este figura principală din trapul feminin.

Participarea sa la X Factor și ulterior la emisiuni precum The Four și One True Singer i-au consolidat statutul de artistă talentată și îndrăzneață.

La X Factor, Erika a ajuns până în semifinale, în echipa lui Ștefan Bănică Jr.

„Erika pentru mine este o învingătoare. Fata asta este făcută pentru scenă!!”, spunea Horia Brenciu în 2015.

Primul ei hit, „Regreți”, în colaborare cu Adi Istrate, a fost o altă piesă care a captat atenția publicului, consolidându-și poziția în industria muzicală din România.

A avut o relație cu Adi Istrate

Erika a avut o relație până de curând cu Adi Intrat, cel pe care l-a cunoscut la One True Singer. Au avut o relație de trei ani și jumătate.

Despărțirea recentă de Adi Istrate, confirmată de amândoi, a stârnit interesul presei și al fanilor, dar și a adus în prim plan mai mult decât o simplă poveste de dragoste.

Mulți au presupus că Erika a scos piesa Macarena ca un mesaj pentru Adi Istrate. Artistul a ținut să lămurească totul:

„Au fost o grămadă de speculații privind despărțirea noastră. Unii au zis că ne-am despărțit din cauza piesei pe care a scos-o ea – „Macarena”. Alții au zis că am bătut-o eu. Nu-mi vine să cred ce a putut să debiteze lumea. Nu s-a întâmplat nimic din chestiile astea. Pur și simplu așa am ales noi. Nu s-a bătut nimeni cu nimeni, n-a înșelat nimeni pe nimeni. Respectați-ne intimitatea. Ascultați-ne muzica în continuare. Nu trebuie să facem din asta un tam-tam sau un scandal. Nu este vorba de așa ceva. Este doar o simplă despărțire. Așa am ales noi să facem. Mă bucur că piesa ei este pe locul întâi acum în România în trending. Este un statement. Este un manifest. Ascultați-o în continuare. Ascultați-ne melodiile în continuare, indiferent de ce alegeri am avut noi. Asta este viața”, a zis Adi Istrate pe Instagram.

Erika continuă să-și urmeze pasiunea și să-și transmită mesajele puternice prin muzică, iar hit-ul său recent, „Macarena”, este o dovadă a angajamentului său față de cauzele sociale.

Cu o prezență fermecătoare și o voce puternică, Erika Isac este nu doar o artistă de succes, ci și un simbol al curajului și independenței pentru tinerii din întreaga țară.

Prin muzica și mesajele sale, își continuă misiunea de a inspira și de a aduce schimbări pozitive în societate.