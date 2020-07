Andi Moisescu a recunoscut cum a câștigat primii lui bani. Vedeta TV a făcut primii bani ca DJ. Aste se întîmpla pe vremea când avea 17 ani.

Cum și-a câștigat Andi Moisescu primii bani. A recunoscut acum tot

Andi Moisescu a câștigat primii lui bani la vârsta de 17 ani fâcând pe DJ-ul. Pasiunea nu a murit, iar Andi Moisescu ar fi avut anul acesta posibilitatea să ajungă iar la platane dacă nu era epidemia de coronavirus. Ar fi trebuit să urce și să mixeze pe scena UNTOLD.

Înainte să apară epidemia de coronavirus și să anuleze toate spectacolele și festivalurile mari de muzică, Andi Moisescu acceptase propunerea organizatorilor de la UNTOLD de a mixa muzică pe scena festivalului.

Andi Moisescu așteaptă întoarcerea la normalitate ca să-și îndeplinească visul

”Acum trebuie să așteptăm să ne reîntoarcem la normalitate, ca să se poată reface UNTOLD. Este deja agreată o astfel de colaborare. Sigur că o să mă duc către o scenă care cred eu că mi se potrivește mai bine, respectiv spre Nostalgia.

Nici nu mă gândesc că m-ați crede dacă m-aș apuca astăzi să pun numai muzică trap. O să mă credeți când o să pun muzica ce se vede pe fața mea, findcă eu o trăiesc”, a declarat Andi Moisescu.

Andi Moisescu se adaptează ca DJ după vârsta publicului

Deși nu-l caracterizează stilul de muzică din ultimul timp, juratul de la Românii au Talent recunoaște că au fost situații în care a trebuit să se conformeze cerințelor publicului. A pus o muzică total diferită de ceea ce îi plăcea lui.

”Am avut un party la Miercurea Ciuc, un oraș de care eu sunt foarte atașat, pentru că am făcut patinaj viteză când eram copil și acolo era singurul loc unde puteam să ne antrenăm serios, unde exista o pistă olimpică.

Muzica Trap prinde la tineri

La Miercurea Ciuc petreceam câte două luni și jumătate în fiecare an, deci e un fel de a doua mea casă. Acum ceva vreme, înainte de pandemie, am fost invitat de niște prieteni care dețin un club acolo să vin să fac o petrecere.

Erau numai tineri în club, 18-19 ani. Când am văzut publicul, am zis că nu pot să pun doar muzică de-a mea, ci trebuie să mă duc în zona lor. Când am pus prima piesă de trap, s-a rupt clubul în acel moment”, a mai povestit, amuzat, Andi Moisescu.