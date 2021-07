Cine este, de fapt, ‘fratele’ lui Zanni care s-a sinucis. Câștigătorul Survivor România a fost șocat să afle

”Fratele” lui Zanni s-a sinucis în luna martie a acestui an, după ce s-a aruncat de pe un cămin din București. Zanni a primit crunta veste în timp ce se afla în Republica Dominicană.

Câștigătorul Survivor România a aflat că prietenul său alături de care a crescut și pe care îl considera un frate, a decedat. Alexandru este chiar tânărul care s-a sinucis în luna martie 2021, după ce s-a aruncat de pe acoperișul unui cămin din București, zona Vitan.

De menționat este că Zanni și Alexandru au crescut împreună la aceeași casă de copii și erau foarte apropiați. Cei doi au fost crescuți de mama Teo, o femeie care a avut grijă de ei ca de proprii copii. Iar după ce a plecat la Survivor România, Zanni nu a mai știut nimic de fratele său. Alexandru a renunțat la facultate și era instructor de fitness. Colegii săi de cămin au spus că tânărul de 22 de ani avea probleme cu substanțele interzise.

După ce a stat două ore pe acoperișul căminului, Alexandru s-a aruncat în gol. La fața locului au ajuns echipajele de salvare, negociatori, dar și fosta lui iubită. După o oră în care au încercat să îl resusciteze, organismul lui Alexandru a cedat și a murit.

Zanni a făcut acest anunț, mărturisind că Alexandru era ca și fratele său. Cei doi au crescut împreună și erau foarte competitivi din multe puncte de vedere.

„Când eram în junglă, îmi aminteam de toți oamenii dragi cu care am copilărit, de toți oamenii din viața mea, mai mult sau mai puțin, mai buni sau mai răi, mai recenți, mai din vechime. M-am gândit foarte mult la fratele meu. Era fratele meu social cumva. Acolo, unde am stat noi la centrul de copii, eu de la șase ani sunt acolo, iar el de la 1 an.

Eram mai mare decât el cu un an, când am venit în centru el avea cinci ani și am locuit împreună într-o casă până la 15 ani și am fost tot timpul într-o competiție. Eram amândoi ordonați, eram educați bine de femeia care ne creștea, mama Teo. Între frați nu ar trebui să există o competiție, pentru că pe mine și pe el ne-a făcut să ne despărțim unul de celălalt”, a declarat Zanni pentru Wowbiz.ro.