Andrei și Marius de la Survivor România au pus tunurile pe Maria Chițu și Elena Marin. Teo Trandafir a fost uimită să îi audă

Ce s-a întâmplat la emisiunea lui Teo Trandafir? Fanii show-ului Survivor România 2021 au fost surprinși de cele petrecute pe platourile Kanal D. Andrei și Marius au pus tunurile pe Maria Chițu și Elena Marin.

Andrei Dascălu și Marius Crăciun, critici la adresa Mariei Chițu și Elenei Marin

Celebrul concurs sportiv de la Kanal D și-a găsit câștigătorul, iar acum cei care au fost implicați în cel mai aspru proiect televizat vin cu mărturii și povești întâmplate în Republica Dominicană. Marius Crăciun și Andrei Dascălu au fost băieții care l-au însoțit până aproape de final pe Zanni, supraviețuitorul anului 2021.

Cei doi sportivi profesioniști au vorbit despre Marea Finală și despre foștii coechipieri cu care au fost nevoiți să conviețuiască. Deși relația dintre ei și Maria Chițu părea apropiată, tocmai pentru că au rămas ultimii Războinici din tabără, nu a fost deloc așa în apropiere de marele sfârșit al show-ului: „Am decis sa ne separam pentru ca nu mai eram o echipa, Maria a spus ca nu ne va mai sustine.

Eu am fost mereu alaturi de ea, iar apoi a fost un soc atunci cand a spus ca nu o sustinem. Cand Zanni a plecat in excursie, eu am rămas cu Andrei și Maria a rămas în cealaltă baraca și i-am spus să vină să stea cu noi, că nu stea singură noaptea. I-am zis de două ori si nu a vrut. Iar Andrei s-a trezit peste noapte si a văzut-o pe Maria, care se speriase foarte rau, si i-a spus sa vina la noi in baraca”, a declarat Marius Crăciun, la „Ștafeta mixtă”

‘Îmi era milă de ea’

Andrei Dascălu a subliniat că Maria s-a retras de lângă aceștia și cu toate astea el i-a luat păturile și restul bagajelor și i le-a pus alături de ceilalți. Cei doi au mai mărturisit că au devenit ușor, ușor dușmanii Elenei pentru că dansatoarea Andreei Bălan nu îi mai privea deloc la fel. De asemenea, femeia le-a mărturisit într-o discuție că Războinicii rămași nu au deloc coloană vertebrală și că se vede caracterul lor: