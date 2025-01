Cine este Florin Roată, bodyguardul lui Călin Georgescu? Medic veterinar devenit actor și prieten al vedetelor de la Hollywood

Călin Georgescu a ales să renunțe la protecția oferită de Serviciul de Protecție și Pază (SPP). În locul unei echipe oficiale, Georgescu a optat pentru o variantă personalizată de securitate, apelând la Florin Roată, cunoscut sub porecla „Ucigașul”. Cine este acesta și cum a ajuns să fie prieten cu actori de la Hollywood.

Florin Roată este noul bodyguard al lui Călin Georgescu

Florin Roată a intrat în atenția publicului larg după ce a fost angajat de Călin Georgescu pentru a-i asigura paza. Deși la bază este medic veterinar, absolvent al Facultății de Medicină Veterinară din Iași, cariera sa a luat o turnură neașteptată, ducându-l spre artele marțiale, cinematografie și prietenii cu vedete de talie internațională, precum Jean-Claude Van Damme.

Roată este dublu campion mondial la Qwan Ki Do, un stil complex de arte marțiale, dar și expert în lupta cu arme albe. Printre tehnicile sale se numără și mânuirea nunceakului, o armă japoneză tradițională care necesită o combinație rară de forță, agilitate și precizie. În 1999, Florin Roată a făcut pasul spre lumea cinematografiei, după ce a fost acceptat ca stagiar în arta cascadoriei în urma unui examen desfășurat la Buftea.

De atunci, cariera sa a înflorit. A colaborat cu nume mari ale cinematografiei, precum Andy Garcia, Dolph Lundgren, David Hasselhoff, Wesley Snipes și chiar Sir Ben Kingsley. Printre filmele în care a apărut se numără „Modigliani”, „Second in Command”, „Six Bullets” și „Anaconda 3”. Roată a fost distribuit și în „Ultimul glonț” („One in the Chamber”), unde a jucat alături de Cuba Gooding Jr. și Dolph Lundgren. În România, a colaborat la producții precum „Ultimul corupt din România”, regizat de Sergiu Nicolaescu, și „După-amiaza unui torționar”, regizat de Lucian Pintilie.

Prieten al vedetelor de la Hollywood

Florin Roată a dezvoltat o relație de prietenie cu celebrul Jean-Claude Van Damme, alături de care a lucrat la filmul „Second in Command”, filmat în România în 2006.

„Ne-am antrenat de multe ori pe parcursul celor aproape cinci luni cât a stat (n.r.: Van Damme) în România. Este un tip puternic și extrem de agil în mișcări. Stăpânește bine artele marțiale, dar, dacă ar fi fost să ne batem pe bune, în afara platoului de filmare, unde totul este regizat, iar loviturile sunt doar mimate, îndrăznesc să cred că aș fi reușit să-l înving. Am multe amintiri legate de cei pe care i-am întâlnit pe platourile de filmare. Cele mai plăcute rămân, totuși, momentele petrecute în compania lui Jean-Claude Van Damme, pe care l-am cunoscut în 2005, când am jucat împreună în ‘Second în Command’, film turnat în România”, a declarat Roată, într-un interviu.

Apariția lui Florin Roată în anturajul lui Călin Georgescu a stârnit curiozitatea publicului. În timpul campaniei prezidențiale din 2024, Florin „Ucigașul” a fost văzut alături de candidatul independent, inclusiv în ziua votului. Alegerea lui Georgescu de a apela la o echipă de protecție neconvențională a fost criticată de unele voci.