Drama lui Zanni, aflată imediat după Survivor România. Tragedie fără margini în ‘familia’ artistului

Survivor România și-a desemnat câștigătorul. Zannidache este Faimosul care a ridicat marele trofeu al competiției din Republica Dominincană, după șase luni de competiție acerbă. Trapperul l-a învins pe Războinicul Andrei Dascălu în lupta pentru voturile telespectatorilor, fiind declarat victoriosul concursului sezonului 2 Survivor. Ce tragedie a suferit Zanni când s-a întors de la Survivor.

Zanni a demonstrat că este un adevărat supraviețuitor, iar viața lui pare desprinsă dintr-un film de OSCAR. Toată lumea știe că Zanni nu a cunoscut căldura unei familii, fiind crescut la o casă de cămin precum un copil instituționalizat.

Abandonat de părinți, Zanni s-a împrietenit cu alți copii aflați în aceeași situație cu el, iar după ce a venit de la Survivor România trapperul a aflat o veste cruntă. Unul dintre cei mai buni prieteni ai săi de la orfelinat și-a pus capăt zilelor.

Zanni a vorbit despre un subiect sensibil pentru el, după ce s-a întors de la Survivor România. Acesta a povestit că a crescut alături de un băiat, Alex, ambii fiind crescuți de mama Teo până la vârsta de 15 ani. Deși cei doi au fost într-o competiție unul cu celălalt, motiv pentru care relația dintre cei doi s-a răcit, Zanni l-a considerat apropiat ca un frate pe tânărul care s-a sinucis.

Eram mai mare decât el cu un an, când am venit în centru el avea cinci ani și am locuit împreună într-o casă până la 15 ani și am fost tot timpul într-o competiție. Eram amândoi ordonați, eram educați bine de femeia care ne creștea, mama Teo. Între frați nu ar trebui să există o competiție, pentru că pe mine și pe el ne-a făcut să ne despărțim unul de celălalt”, a declarat Zanni exclusiv pentru wowbiz.ro .

Zanni a mărturisit că abia aștepta să revină în țară pentru a-și ajuta prietenul aflat la ananghie. Din păcate, a ajuns prea târziu și nu a apucat să-și ia rămas bun de la Alex.

„Eu l-am iubit în sinea mea, el pe mine, dar a trebuit să ne maturizăm foarte mult ca să ne deschidem unul în fața celuilalt. Ăsta a dat puțin de șmecherie la liceu, nu mai era băiatul care învăța. Începuse să iasă prin cubluri, să simtă și el ce înseamnă golănie și eu începusem să mă gândesc ce fac în viața mea, pentru că eram conștient că mai am puțin și trebui să las joaca și copilăria, că altfel ajungeam pe stradă.

Încercam să îi spun că e prea copil, să se maturizeze. Apela la mine doar când avea nevoie de mine. Am ajuns la Survivor și am aflat că el s-a sinucis. Am primit super greu informația. Mă gândeam cum să îl abordez când mă întorc, să îl ajut, să îi fac eu un plan, să se angajeze undeva. Fratele meu, nu era fratele meu de sânge, dar era fratele cu care am crescut s-a sinucis. Prima oară am crezut că e o glumă, am văzut niște poze, am văzut știrile. Am plâns ieri, când m-am dus acasă. Nu îmi vine să cred că s-a întâmplat treaba asta”, a completat Zanni pentru sursa citată.