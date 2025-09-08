Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
08 sept. 2025 | 15:22
de Ionuț Vieru

Cine este Alina Pușcău, frumoasa româncă de la Asia Express 2025, cerută de soție de Vin Diesel

Monden
Cine este Alina Pușcău, frumoasa româncă de la Asia Express 2025, cerută de soție de Vin Diesel
10imagini
Alina Pușcău, cerută în căsătorie de Vin Diesel, surprinde acum la Asia Express 2025

Sezonul 8 al emisiunii Asia Express promite să aducă în fața publicului aventuri spectaculoase și concurenți cu povești de viață impresionante. Printre aceștia se numără și Alina Pușcău, model internațional și actriță stabilită la Hollywood, care își face acum loc pe „Drumul Zeilor” alături de Cristina Postu. Povestea Alinei este una demnă de scenariul unui film, fiind marcată de succes, momente dificile, dar și de întâlniri cu unele dintre cele mai mari celebrități din lume.

De la România la hollywood

Alina Pușcău și-a început drumul către celebritate încă de la vârsta de 14 ani, când a părăsit România pentru a se stabili în Statele Unite. Talentul și frumusețea ei au ajutat-o să devină rapid unul dintre cele mai apreciate modele internaționale, defilând și pozând pentru branduri de renume. Ulterior, bruneta și-a extins cariera și în actorie, intrând în contact cu industria cinematografică de la Hollywood.

Totuși, parcursul nu a fost lipsit de obstacole. Alina a recunoscut că s-a confruntat cu episoade de depresie care i-au afectat atât viața personală, cât și relațiile amoroase.

„Experimentul ești tu. Acolo începe viața, când te experimentezi pe tine. Eu încerc să trăiesc prezentul. Încerc să văd ce se întâmplă în momentul acesta. Am ajuns în punctul acela, sunt faimoasă, toată lumea mă vrea, toată lumea mă iubește. Dar eu de ce nu simt?”, a declarat ea.

Roluri ratate și experiențe neașteptate

Cariera ei de actriță a fost aproape să includă și un rol important alături de Brad Pitt.

Vezi și:
Ștefan Floroaică, dezvăluiri din Asia Express. Cum l-a motivat Sânziana Negru înainte să plece: „Mi-aș fi dorit să ajung cât mai departe”. EXCLUSIV
Mara Bănică, confesiuni emoționante după Asia Express. Mărturisirea pe care i-a făcut-o fiul său la întoarcere și cum a slăbit 20 de kilograme: „Nu mi-a zis niciodată”. EXCLUSIV

„Acum doi ani de zile trebuia să fiu în film cu Brad Pitt, să joc nevasta lui. Era între mine și altă fată. M-au ales pe mine, ea nu a putut să își ia viza. În final ea și-a luat viza și am căzut eu, nu m-au luat pe mine”, a povestit Alina, explicând unul dintre momentele în care visul hollywoodian părea aproape realizat.

Cererea în căsătorie de la vin diesel

Un alt episod care a atras atenția presei internaționale a fost legat de relația ei cu celebrul actor Vin Diesel. Acesta ar fi cerut-o în căsătorie, însă Alina a refuzat, considerând că avea nevoie să lucreze mai mult cu sine înainte de a face un pas atât de important.

„Am lucrat foarte mult la mine, contează ca să intri într-o relație să te vindeci. Să te vindeci de trecut, să te vindeci de relații toxice, să te vindeci de ceea ce ai învățat în trecut să poți în prezent să ai viață mai frumoasă și mai fericită. Întotdeauna simt nevoia de schimbări, sunt mereu în creștere. (…) Nu avem nevoie de bărbați”, a mărturisit ea.

Prietenii celebre și viața în cercul exclusivist de la hollywood

Astăzi, Alina Pușcău face parte din cercul select al vedetelor internaționale. Ea a povestit că are relații de prietenie cu nume sonore precum Leonardo DiCaprio, Paris Hilton și Jay-Z.

„Cu DiCaprio sunt, pot spune, prietenă de familie. El mă are la suflet şi chiar îmi spunea că vrea să fie mentorul meu. Sunt prietenă şi cu Paris Hilton. Paris mă iubeşte, mă îndrăgeşte. M-a invitat la petreceri la ea acasă timp de un an şi jumătate şi nu m-am dus. (…) La fel e şi Jay Z, m-a învăţat să joc biliard ca la carte”, a declarat modelul.

Cu o experiență impresionantă, carismă și o poveste de viață care îmbină succesul cu momentele de introspecție, Alina Pușcău promite să fie una dintre cele mai urmărite concurente din noul sezon Asia Express 2025. Pentru bruneta de 42 de ani, participarea la această competiție este o nouă provocare și o oportunitate de a-și arăta latura puternică și perseverentă.

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Digi24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Adevarul
Un bărbat s-a urcat pe podul de la Agigea și a cerut „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”. Traficul a fost blocat
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern: actorul Adrian Ciobanu, cu 37 de ani mai în vârstă decât fiica Maiei Morgenstern
Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern: actorul Adrian Ciobanu, cu 37 de ani mai în vârstă decât fiica Maiei Morgenstern
Monden
acum 23 de minute
Jurnalistul Marius Niță a vorbit despre plecarea de la România TV și viața personală, extrem de privată: „Departe de mine gândul de a deveni tată”. EXCLUSIV
Jurnalistul Marius Niță a vorbit despre plecarea de la România TV și viața personală, extrem de privată: „Departe de mine gândul de a deveni tată”. EXCLUSIV
Monden
acum o oră
Cum să-ți refaci gazonul după o vară caniculară: 5 pași de îngrijire în toamnă
Cum să-ți refaci gazonul după o vară caniculară: 5 pași de îngrijire în toamnă
Sfaturi pentru grădinari
acum 2 ore
Ce i-a lipsit cel mai mult actorului Alexandru Ion cât a fost la Asia Express. Colegul lui Ștefan Floroaică a dat iama în bucătărie când a ajuns acasă: „Sunt mare ciorbar”. EXCLUSIV
Ce i-a lipsit cel mai mult actorului Alexandru Ion cât a fost la Asia Express. Colegul lui Ștefan Floroaică a dat iama în bucătărie când a ajuns acasă: „Sunt mare ciorbar”. EXCLUSIV
Monden
acum 2 ore
Parteneri
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”
Click.ro
Se renunță la CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Anunțul ministrului Muncii
Mediaflux
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Digi24
L-a dat uitării pe Victor Ponta și și-a făcut super iubit! Daciana Sârbu, apariție spectaculoasă la un eveniment, alături de un bărbat misterios / Foto
Unica.ro