Cine este Alina Pușcău, frumoasa româncă de la Asia Express 2025, cerută de soție de Vin Diesel

Sezonul 8 al emisiunii Asia Express promite să aducă în fața publicului aventuri spectaculoase și concurenți cu povești de viață impresionante. Printre aceștia se numără și Alina Pușcău, model internațional și actriță stabilită la Hollywood, care își face acum loc pe „Drumul Zeilor” alături de Cristina Postu. Povestea Alinei este una demnă de scenariul unui film, fiind marcată de succes, momente dificile, dar și de întâlniri cu unele dintre cele mai mari celebrități din lume.

De la România la hollywood

Alina Pușcău și-a început drumul către celebritate încă de la vârsta de 14 ani, când a părăsit România pentru a se stabili în Statele Unite. Talentul și frumusețea ei au ajutat-o să devină rapid unul dintre cele mai apreciate modele internaționale, defilând și pozând pentru branduri de renume. Ulterior, bruneta și-a extins cariera și în actorie, intrând în contact cu industria cinematografică de la Hollywood.

Totuși, parcursul nu a fost lipsit de obstacole. Alina a recunoscut că s-a confruntat cu episoade de depresie care i-au afectat atât viața personală, cât și relațiile amoroase.

„Experimentul ești tu. Acolo începe viața, când te experimentezi pe tine. Eu încerc să trăiesc prezentul. Încerc să văd ce se întâmplă în momentul acesta. Am ajuns în punctul acela, sunt faimoasă, toată lumea mă vrea, toată lumea mă iubește. Dar eu de ce nu simt?”, a declarat ea.

Roluri ratate și experiențe neașteptate

Cariera ei de actriță a fost aproape să includă și un rol important alături de Brad Pitt.

„Acum doi ani de zile trebuia să fiu în film cu Brad Pitt, să joc nevasta lui. Era între mine și altă fată. M-au ales pe mine, ea nu a putut să își ia viza. În final ea și-a luat viza și am căzut eu, nu m-au luat pe mine”, a povestit Alina, explicând unul dintre momentele în care visul hollywoodian părea aproape realizat.

Cererea în căsătorie de la vin diesel

Un alt episod care a atras atenția presei internaționale a fost legat de relația ei cu celebrul actor Vin Diesel. Acesta ar fi cerut-o în căsătorie, însă Alina a refuzat, considerând că avea nevoie să lucreze mai mult cu sine înainte de a face un pas atât de important.

„Am lucrat foarte mult la mine, contează ca să intri într-o relație să te vindeci. Să te vindeci de trecut, să te vindeci de relații toxice, să te vindeci de ceea ce ai învățat în trecut să poți în prezent să ai viață mai frumoasă și mai fericită. Întotdeauna simt nevoia de schimbări, sunt mereu în creștere. (…) Nu avem nevoie de bărbați”, a mărturisit ea.

Prietenii celebre și viața în cercul exclusivist de la hollywood

Astăzi, Alina Pușcău face parte din cercul select al vedetelor internaționale. Ea a povestit că are relații de prietenie cu nume sonore precum Leonardo DiCaprio, Paris Hilton și Jay-Z.

„Cu DiCaprio sunt, pot spune, prietenă de familie. El mă are la suflet şi chiar îmi spunea că vrea să fie mentorul meu. Sunt prietenă şi cu Paris Hilton. Paris mă iubeşte, mă îndrăgeşte. M-a invitat la petreceri la ea acasă timp de un an şi jumătate şi nu m-am dus. (…) La fel e şi Jay Z, m-a învăţat să joc biliard ca la carte”, a declarat modelul.

Cu o experiență impresionantă, carismă și o poveste de viață care îmbină succesul cu momentele de introspecție, Alina Pușcău promite să fie una dintre cele mai urmărite concurente din noul sezon Asia Express 2025. Pentru bruneta de 42 de ani, participarea la această competiție este o nouă provocare și o oportunitate de a-și arăta latura puternică și perseverentă.