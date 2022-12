Ce planuri are Alina Pușcău, în SUA, după ce a obținut cetățenia americană. Modelul, actriţă într-un serial: „O să apară anul viitor” EXCLUSIV VIDEO

Alina Pușcău se numără printre româncele cu care ne mândrim peste hotare. Locuiește în America și s-a bucurat de succes în modelling. Alina are o carieră fructuoasă în actorie, iar în ultima perioadă a stat mai mult în România. Prezentă la Gala Luxury, vedeta a acordat un interviu, exclusiv pentru Playtech Știri. Am aflat ce planuri are Alina Pușcău după ce anul trecut a obținut cetățenia americană. Ne-a dezvăluit și motivele pentru care a ales să petreacă sărbătorile de iarnă în țara natală.

Ce planuri are Alina Pușcău: „Anul acesta chiar m-am decis să stau în România să lucrez la mine”

Alina Pușcău a scăpat de stresul navetei București – Los Angeles, cea de-a doua ei casă, pentru că avea Green Card și era nevoită să plece la fiecare trei luni. Acum își organizează și își prelungește vizitele în România după bunul plac, fără să mai aibă vreo constrângere. Și-a petrecut ziua de naștere în București și a rămas și de sărbători în țară. Într-un interviu exclusiv aflăm ce planuri are Alina Pușcău.

„Da, pentru că mi-am luat cetățenia (n.r. anul trecut) și la fiecare trei luni trebuia să plec în America și acum am avut o perioadă să stau să mă gândesc, să stau cu familia și să pot să-mi fac planuri pentru anul viitor, dar anul acesta chiar m-am decis să stau în România să lucrez la mine. Petrec sărbătorile aici. Îmi place să fac cadouri, să dau cadouri, să văd bucuria oamenilor când le dai cadouri, îmi place să împodobesc bradul de Crăciun, atmosfera aceea de căldură și de iubire și de pace, asta-mi place”, ne-a spus Alina Pușcău.

„Asta îmi doresc cel mai mult”

Alina Pușcău și-a început cariera în modelling în adolescență. Este momentul în care a fost nevoită să plece la Paris și ulterior a ajuns la New York. Vedeta recunoaște că i-au lipsit momentele petrecute în compania oamenilor dragi:

„Am plecat de la 14 ani, nu am avut familia lângă mine, dar acum am posibilitatea să fiu alături de ei și să mă bucur de momentele astea”, ne-a mărturisit, aflțnd astfel ce planuri are Alina Pușcău.

A ales să rămână în țară și pentru a se bucura de o iarnă autentică. „Aștept să ningă, asta îmi doresc cel mai mult, cred că o să-mi ungă sufletul, pentru că nu am văzut zăpadă de foarte mult timp, de ani de zile, pentru că dacă stau în Los Angeles e tot timpul cald. Cred că de asta am și stat, corpul meu are nevoie de toate anotimpurile, altfel nu am cum să rezist”, a declarat, pentru Playtech Știri, Alina Pușcau.

Vezi și: Primele imagini cu vedeta din modelling, după ce s-a vindecat de covid. Actrița a rămas cu sechele

Ce planuri are Alina Pușcău în 2023

În perioada petrecută în România, Alina Pușcău nu a stat degeaba, munca ei urmând să fie vizibilă în 2023:

„Am filmat un serial, cred că o să apară anul viitor și o să vedem ce se întâmplă, numai Dumnezeu știe. Nu pot să dau detalii despre serial, dar este aici, în România. Asta trebuie lumea să vadă. Este un challenge de rol, un rol foarte interesant”, ne-a spus ea.

Actrița mai susține că, în general, preferă rolurile negative, se simte mai bine interpretând un astfel de personaj. „Negativ, îmi place drama, îmi plac lucrurile dramatice care scot emoțiile, fricile din mine, nu știu, sunt foarte extremă”, a precizat ea.

„Aș vrea să-mi cumpăr casă acolo”

Alina Pușcău locuiește în America de mai bine de 15 ani și este fericită că are cetățenie. Prin urmare, ia în calcul, ca, la un moment dat, să facă o investiție serioasă peste ocean.