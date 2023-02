Alina Pușcău a dat lovitura. Frumoasa româncă a semnat contract cu cei de la Netflix: „Plec la Los Angeles, sunt fericită” EXCLUSIV VIDEO

Alina Pușcău are planuri mari pentru acest an. În paralel cu filmele, actrița și-a propus să scoată o carte prin care să împărtășească din experiențele trăite și mai ales lecțiile pe care a reușit să le înțeleagă în urma repetării anumitor evenimente. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, fostul model internațional ne-a spus că începe anul cu un proiect Netflix, pentru care se va întoarce în America, dar și că lucrează la schimbarea ei pentru a reuși să își găsească sufletul pereche. Alina Pușcău este o fire credincioasă și susține că rugăciunea are un efect benefic în găsirea unor răspunsuri la situații complicate.

Alina Pușcău are cetățenie americană

Alina Pușcău a profitat de faptul că și-a luat cetățenia americană și nu a mai fost constrânsă de durata vizitei în țara natală. Actrița a petrecut 8 luni în România. Săptămâna trecută, Alina s-a numărat printre vedetele prezente la Cineplexx Băneasa, la avanpremiera filmului Ramon.

Alina, cum a început 2023 pentru tine?

2023 e un an diferit, nu pot să spun că e cum au fost ceilalți ani. Pentru mine este începutul.

Alina Pușcău: „Sunt pregătită să mă duc acasă”

Ce urmează pe plan profesional pentru tine?

Am niște proiecte în afară, în Los Angeles, ceva pentru Netflix, de aceea trebuie să plec. Plec luna asta și sunt super fericită că mi s-a terminat capitolul aici în România. Sunt pregătită să mă duc acasă. Nu pot să dau foarte multe detalii, dar sunt foarte încântată de proiectele noi din 2023.

Aveai în lucru și un proiect dedicat femeilor. În ce stadiu este?

M-am gândit că e mai bine să scriu o carte și să ajut cât mai multă lume și să le dau persoana respectivă cu care am lucrat eu. Este în lucru această carte. Caut oamenii potriviți care într-adevăr sunt pasionați de această călătorie. Sunt super încântată să fac chestia asta.

Împărtășești oamenilor și experiențe din viața ta care te-au marcat? Care te-au făcut să fii femeia de acum?

Da, păi de acolo începe totul: din copilărie, traumele din copilărie, tot ce s-a întâmplat în copilărie, cred că toți avem acele lecții pe care trebuie să le învățăm și acele experiențe pe care să le înțelegem mai bine, să fim conștienți de ceea ce facem în prezent.

Alina Pușcău: „Oamenii care vin în viața ta vor să-ți arate ce ai de lucrat la tine”

Se spune că anumite lecții se repetă dacă nu este drumul corect cel pe care l-ai ales. Ne poți da un exemplu în acest sens?

Sunt foarte multe lecții. Lecția de relații toxice cum ar veni se repetă prin oameni, oamenii care vin în viața ta vor să-ți arate ce ai de lucrat la tine și lecțiile astea se repetă până îți dai seama când e timpul să te vindeci pe tine, să vezi ce probleme ai, nu să îl schimbi pe celălalt, să te schimbi pe tine. Asta e prima lecție pe care am învățat-o și gestionarea emoțiilor și fricile, cu care oamenii vin în viața ta și trebuie să le mulțumești și să accepți ceea ce trezește în tine ca să poți să îți dai seama ce trebuie să lucrezi la tine. E vorba despre tine. Când începi să lucrezi la tine începi să vezi că nu mai ai nevoie, începi să controlezi ceea ce e în tine, că toate răspunsurile sunt în noi și atunci începi să te controlezi pe tine decât să pui control pe ceea ce e în afara ta.

De ce este singură Alina Pușcău

Apropo de relații. Ești ok pe plan personal? Ai găsit jumătatea care să te completeze?

Păi jumătatea eram eu.

Mă refer la un bărbat.

Întâi mă transform și după aceea va veni cel care e pentru mine. Dar lumea nu are răbdare să facă acest lucru și atunci ne dă jumătăți până ne reîntoarcem la noi și începem să lucrăm la noi și atunci persoana potrivită va veni și va începe viața cu tine.

Multă baftă atunci! Să apară acea persoană anul acesta!

Mulțumesc! Toată lumea vreau să găsească the soul mate (n.r sufletul pereche)

Alina Pușcău a petrecut 8 luni în România

Cât timp ai stat în România? Este cea mai lungă perioadă petrecută aici?

Este, pentru că mi-am luat și cetățenia și am putut să stau mai mult decât stăteam înainte. Am venit la sfârșitul lunii mai. Tot timpul ăsta am lucrat la mine și lucrez la mine în continuare.

Adică prin meditații?

Nu neapărat. Nu meditez, mă rog. La unii oameni merge prin meditație, la mine merge prin rugăciune.

Ai și un duhovnic?

Nu pot să spun duhovnic, doar Dumnezeu, te conectezi la Dumnezeu și acolo e cea mai mare putere. Acolo îți găsești răspunsurile.

Rămâne să vedem despre ce este vorba, referitor la contratul semnat de artistă cu Netflix, dar până atunci mai e ceva vreme. Oricum noi îi urăm mult succes și întoarcere ușoară acasă, în America.