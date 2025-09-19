Anda Adam profită de felul în care arată soţul ei, la Asia Express. Cum a făcut bani pe urma lui Joseph: „Sigur au cash la ei”

Ultima oră
Kate Middleton, plasată strategic lângă Donald Trump. Momentul care a făcut-o pe Prințesa de Wales să lăcrimeze la banchetul regal de la Castelul Windsor
19 sept. 2025 | 15:11
de Ionuț Vieru

Competițiile de tip reality-show pun la încercare nu doar rezistența și spiritul de echipă, ci și creativitatea participanților. „Asia Express”, cunoscut pentru provocările sale imprevizibile, a adus în prim-plan un moment savuros în care Anda Adam a găsit o soluție ingenioasă pentru a depăși un impas financiar. Artista și soțul ei, Joseph, au reușit să transforme o situație dificilă într-un episod amuzant, care a stârnit reacții puternice atât printre trecători, cât și în fața telespectatorilor.

O strategie neașteptată pentru a strânge bani

În cadrul probei unde concurenții trebuiau să facă rost de bani pentru a merge mai departe în competiție, Anda Adam a demonstrat că se pricepe să improvizeze. Inspirată de asemănarea evidentă a lui Joseph cu celebrul personaj Aquaman, artista a găsit un mod original de a atrage atenția și de a aduna suma necesară.

„Vrei să faci o poză cu Aquaman?! Pentru 59 de pesos, suntem de la o emisiune. Vrei?”, i-a întrebat Anda pe trecătorii de pe stradă, mizând pe carisma și aspectul deosebit al soțului ei.

Cum a funcționat planul Andei Adam

Cei doi au ales să se oprească într-o zonă aglomerată, aproape de o bancă, convinși că acolo vor întâlni persoane dispuse să contribuie. Ideea s-a dovedit a fi una inspirată, pentru că foarte repede au avut parte de primul succes.

„Practic am ales o stradă și am început să întrebăm cine vrea poze. Și la un moment dat am ajuns la o bancă și ne-am gândit ca acolo sunt oameni cu bani. Sigur au cash la ei. Poate avem puțin noroc să terminăm și noi chetă asta. Și așa a și fost! Am găsit o femeie căreia i-am zis să facem poze. Și a acceptat și chiar a fost drăguță doamnă și ne-a dat 100 de pesos. Evident că i-am mulțumit! Pentru că erau exact banii care ne lipseau!”, a povestit Joseph Adam.

Momentul nu a fost doar o rezolvare rapidă a unei provocări, ci și o sursă de divertisment. Trecătorii au fost amuzați de modul în care Anda l-a „marketat” pe soțul ei, iar Joseph, deși surprins inițial, a intrat repede în joc. Transformat într-un veritabil „Aquaman” al străzii, acesta a devenit rapid atracția zonei, iar reacțiile oamenilor au arătat că ideea cântăreței a fost una câștigătoare.

