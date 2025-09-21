Ce relație au acum Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după scandalurile de la „Asia Express”. Detalii neașteptate

Sezonul 2025 al emisiunii Asia Express a adus nu doar aventuri spectaculoase și probe dificile, ci și tensiuni vizibile între unele echipe. Una dintre cele mai comentate situații a fost cea dintre Alina Pușcău și Raluca Bădulescu, care s-au aflat în centrul unor conflicte mediatizate. Dacă în timpul show-ului replicile dintre ele au fost acide, realitatea de după filmări arată un tablou complet diferit.

De la nominalizări la cuvinte grele

Totul a început în momentul în care echipa formată din Raluca Bădulescu și Florin Stamin a votat în repetate rânduri echipa Alina Pușcău – Cristina Postu. Decizia a provocat nemulțumiri, iar în ediția difuzată pe 10 septembrie 2025, tensiunea a atins un punct maxim.

Supărată pe nominalizarea în „cursa pentru ultima șansă”, Alina Pușcău a spus despre colega sa de show că este ipocrită. Replica nu a întârziat să apară, iar Raluca Bădulescu a ținut să își explice punctul de vedere într-o intervenție televizată.

„Multă lume care a fost în competiția asta este ipocrită (…) Eu i-am întrebat pe câțiva dintre ei dacă s-au supărat dacă i-am nominalizat, asta e acum, te-am nominalizat, mi-am luat fapta. Cum aș putea să fiu ipocrită? Tocmai asta. Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are exact proprietatea termenului. Ipocrizie e cu totul altceva și cred că acum asta e. De-a lungul concursului, cred că voi avea surprize să văd că au zis la testimoniale că nu știu”, a declarat Raluca Bădulescu, la Un Show Păcătos.

Împăcarea neașteptată după emisiune

Deși atmosfera din competiție părea să fi lăsat urme adânci, realitatea de după finala sezonului a demonstrat contrariul. Recent, cele două vedete s-au filmat împreună, publicând imaginile în mediul online. Spre surprinderea fanilor, tonul conversației a fost complet diferit față de ce se întâmpla în show.

Alina Pușcău a glumit pe seama voturilor primite: „De când ai intrat în Asia Express, m-ai votat (n.r. râde)”. Remarcă la care Raluca Bădulescu a răspuns sincer: „Sinceră să fiu, a fost treaba cu cumetriile. A fost treaba cu cumetriile”.

Dialogul a continuat pe un ton afectuos, contrazicând imaginea conflictuală pe care o aveau în trecut: Alina Pușcău: „Te iubesc”. Raluca Bădulescu: „Și eu te iubesc. Acum noi avem cea mai tare prietenie din lumea asta, dar oricum și înainte aveam cea mai tare cumetrie”.

Ceea ce părea imposibil în timpul competiției s-a transformat într-o prietenie autentică după încheierea filmărilor. Gesturile de afecțiune, replicile pline de umor și mesajele publice de susținere arată că tensiunile din cadrul emisiunii au rămas doar un episod izolat.