Kate Middleton, plasată strategic lângă Donald Trump. Momentul care a făcut-o pe Prințesa de Wales să lăcrimeze la banchetul regal de la Castelul Windsor
21 sept. 2025 | 11:18
de Daoud Andra

Ce relație au acum Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după scandalurile de la „Asia Express”. Detalii neașteptate

Ce relație au acum Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după scandalurile de la „Asia Express”. Detalii neașteptate

Sezonul 2025 al emisiunii Asia Express a adus nu doar aventuri spectaculoase și probe dificile, ci și tensiuni vizibile între unele echipe. Una dintre cele mai comentate situații a fost cea dintre Alina Pușcău și Raluca Bădulescu, care s-au aflat în centrul unor conflicte mediatizate. Dacă în timpul show-ului replicile dintre ele au fost acide, realitatea de după filmări arată un tablou complet diferit.

De la nominalizări la cuvinte grele

Totul a început în momentul în care echipa formată din Raluca Bădulescu și Florin Stamin a votat în repetate rânduri echipa Alina Pușcău – Cristina Postu. Decizia a provocat nemulțumiri, iar în ediția difuzată pe 10 septembrie 2025, tensiunea a atins un punct maxim.

Supărată pe nominalizarea în „cursa pentru ultima șansă”, Alina Pușcău a spus despre colega sa de show că este ipocrită. Replica nu a întârziat să apară, iar Raluca Bădulescu a ținut să își explice punctul de vedere într-o intervenție televizată.

„Multă lume care a fost în competiția asta este ipocrită (…) Eu i-am întrebat pe câțiva dintre ei dacă s-au supărat dacă i-am nominalizat, asta e acum, te-am nominalizat, mi-am luat fapta. Cum aș putea să fiu ipocrită? Tocmai asta. Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are exact proprietatea termenului. Ipocrizie e cu totul altceva și cred că acum asta e. De-a lungul concursului, cred că voi avea surprize să văd că au zis la testimoniale că nu știu”, a declarat Raluca Bădulescu, la Un Show Păcătos.

Împăcarea neașteptată după emisiune

Deși atmosfera din competiție părea să fi lăsat urme adânci, realitatea de după finala sezonului a demonstrat contrariul. Recent, cele două vedete s-au filmat împreună, publicând imaginile în mediul online. Spre surprinderea fanilor, tonul conversației a fost complet diferit față de ce se întâmpla în show.

Alina Pușcău a glumit pe seama voturilor primite: „De când ai intrat în Asia Express, m-ai votat (n.r. râde)”. Remarcă la care Raluca Bădulescu a răspuns sincer: „Sinceră să fiu, a fost treaba cu cumetriile. A fost treaba cu cumetriile”.

Dialogul a continuat pe un ton afectuos, contrazicând imaginea conflictuală pe care o aveau în trecut: Alina Pușcău: „Te iubesc”. Raluca Bădulescu: „Și eu te iubesc. Acum noi avem cea mai tare prietenie din lumea asta, dar oricum și înainte aveam cea mai tare cumetrie”.

Ceea ce părea imposibil în timpul competiției s-a transformat într-o prietenie autentică după încheierea filmărilor. Gesturile de afecțiune, replicile pline de umor și mesajele publice de susținere arată că tensiunile din cadrul emisiunii au rămas doar un episod izolat.

Zodiile favorizate de eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025. Schimbări neașteptate în viața lor
Anca Țurcașiu și iubitul, romantici pe bani puțini! Cât au plătit pentru un sejur în Grecia
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Cora este o prezență discretă și are o meserie neobișnuită
Horoscop 21 septembrie 2025: Leii își fac planuri financiare, Fecioarele își schimbă stilul de viață
