Cine e Rareș Trufea, concurentul Românii au Talent cu auzul absolut. A luat Golden Buzz aseară VIDEO

Rareș Trufea e unul din concurenții din recenta ediție a emisiunii „Românii au talent” care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Artistul se bucură să facă parte din talentații care au intrat direct în etapa următoare datorită Golden Buzz-ului.

Aseara s-a strigat din nou talent! Rareș Trufea a reușit să-i dea pe spate pe cei din juriu care au decis imediat că merită să primească unul din Golden Buzz-uri. Adolescentul de doar 16 ani a impresionat la scară înaltă cu interpretarea sa la pian, motiv pentru care a și fost răsplătit pe măsura talentului, dar în special a muncii depuse.

Rareș Ionel Trufea este din Vaslui și a devenit dintr-un simplu tânăr un adversar pe măsură pentru ceilalți colegi care își așteptau rândul în culise. Smiley și Pavel Bartoș nu au putut trece peste momentul creat pe scena talentelor, așa că s-au grăbit să apese butonul.

„Simt că Dumnezeu m-a binecuvântat cu acest har, mai ales că mi-a oferit și auzul absolut, pot să aud absolut orice notă și asta este ceva extraordinar. Uneori poate fi și un dezavantaj.

Dacă, de exemplu, pianul este dezacordat, pot să mă descurc destul de greu în a cânta, însă asta mă ajută foarte mult în armonii. Auzul absolut înseamnaă să-ți dai seama cum sună un claxon, cum cântă o pasăre…orice poate fi identificat” a spus Rareș Trufea.

Tânărul a fost șocat de gestul prezentatorilor emisiunii, susținând că nu se aștepta la una ca asta atunci când s-a înscris la show. Rareș a luat în serios instrumentul pe care-l adoră încă din clasa a 3-a.

„Nu mă așteptam la așa ceva, nu-mi vine să cred că am luat Golden Buzz-ul. Nu știam ce s-a întâmplat, când am auzit sunetul de la Golden Buzz și am văzut și confetiile, nu mi-a venit să cred, am rămas șocat. Am încercat și cu chitara, însă nu mi-a plăcut. Din clasa a 3-a am început să iau pianul în serios, iar din clasa a 9-a am venit la Liceul de Artă și m-am dus la două profesoare excepționale, mă îndrumă foarte frumos. Stau la școală de dimineață și până seară, dar merită. Fac canto clasic de un an și nu excelez în așa ceva, dar mă ajută. Mă bucur că au văzut în mine un potențial talent și că mi-au acordat Golden Buzz-ul”

Rareș Trufea