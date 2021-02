Concurentul fără mâini de la Românii au Talent a impresionat juriu. Ce poveste tristă are Cornel Marin VIDEO

Cornel Marin este un om cu totul și cu totul special. Concurentul fără mâini de la Românii au talent a impresionat juriu cu talentul său, dar și cu faptul că poate să picteze ireal deși nu are antebrațe.

Cornel Marin a reușit să impresioneze jurații emisiunii, dar și publicul din fața micilor erane. Acesta și-a făcut apariția în platou cu toate ustensilele sale de pictură. Inițial, jurații au fost șocați să îi vadă defectul fizic, neașteptându-se la un asemenea concurent.

Pe măsura ce concurentul fără mâini de la Românii au talent a pictat, pe fundal s-a auzit muzică. Jurații au stat și au așteptat să picteze, admirând pe plasma din platou tabloul său. Emoțiile au fost mari, jurații privind cu interes și foarte mare atenție.

”Când încep să pictez, intru cu totul într-o altă lume. La vârsta de 7 ani m-am îndepărtat de tatăl meu. Fratele meu de 8 ani a pierdut animalele pe câmp și, de atunci, nu l-am mai văzut. I-a fost frică să se întoarcă, l-au găsit mort după ceva timp, l-au omorât pe câmp. Mama noastră a făcut un șoc.

Aveam 17 ani când m-am electrocutat. După ce am ieșit din comă, nu știam ce se întâmplă cu mine, aveam mâinile negre și nu realizam ce se întâmplă. M-au băgat în operație și mi-au tăiat mâna stângă. Nu după mult timp, mi-au tăiat-o și pe cea dreaptă. A stat 11 luni în spital. Nu știam cum să mă descurc singur, mă gândeam să îmi iau viața.

După ce am ieșit din spital, am întâlnit pe cineva, mă îndrăgostisem. S-a născut fetița mea și atunci am simțit că am o a doua șansă la viață și am început să desenez. Pictura e foarte importantă pentru mine, că îmi pot intreține familia”, a mărturisit concurentul fără mâini de la Românii au Talent.