Andra, apostrofată de Andi Moisescu la Românii au Talent. Ce i-a spus chiar în timpul filmărilor

Andra a fost apostrofată de Andi Moisescu în ediția de cu seară a concursului ”Românii au talent” după ce a încurcat filmările cu un apel telefonic. „A, după mine stați?”

Andra Măruță a început să vorbească la telefon cu soțul ei, Cătălin, chiar înainte de intrarea primului concurent în scenă. Cântăreața îi explica partenerului cum să pună apă în rezervorul pentru cuptor. În acest timp, era zarvă atât în culise, cât și în rândul juraților, toți fiind precipitați din cauza inconvenientului creat de artistă. La un moment dat, Andi Moisescu i-a atras atenția, diplomat, sugerându-i să-și închidă apelul fiindcă urmează să intre în scenă concurentul.

Un artist din Craiova a uimit cu prestația sa, dar mai ales cu instrumentul său: o vioară electrică cu un aspect neobișnuit. Publicul l-a plăcut, Andi Moisescu, Florin Călinescu și Alexandra Dinu de asemenea, numai Andra nu s-a lăsat impresionată de talentul său, dându-i un răspuns negativ pentru moment, lucru care l-a intrigat pe Călinescu.

„La mine este un nu, cu părere de rău, pentru că…. Când calci prea mult accelerația, o dai în extrema cealaltă. Mi s-a părut prea mult, ce poate să fie frumos devine, la un moment dat, deranjant. Îmi pare rău, mă iertați”, a spus Andra

”Of, de aia e bine să nu vină femeile neînsoțite. Ai exagerat, nu suntem la audiții pentru filarmonica din Berlin. E un copil”, a mai adăugat Florin Călinescu.

”Eeee, îți spun ce i-am zis și lui Petre (n.r. Mihai Petre, fost jurat al emisiunii în sezonul trecut) hai să nu mai fim așa de elitiști. Când te-ai făcut așa? E primul sezon când ești chiar…”, i-a mai reproșat Florin Călinescu colegei sale de pupitru.

”Nu a auzit nimeni cum a tras de corzi, cum aproape le-a rupt? Așa am simțit eu acum. Am gresit, nu am greșit… așa am simțit”, a completat artista.