Cine e bărbatul cu care Raluca Pastramă a fost la munte. El e motivul furiei lui Pepe?

Raluca Pastramă i-ar fi fost infidelă lui Pepe, motiv pentru care solistul nu și-a mai putut ține în frâu furia. Ce detalii sunt cunoscute până acum despre escapada fostei soții a artistului și ce s-a aflat despre bărbatul misterios care ar fi putut să-i ia locul solistului?

Conform spynews.ro, plecarea la munte a Ralucăi Pastramă a reprezentat motivul pentru care ea și Pepe s-au certat aspru. Artistul a primit o informație conform căreia mama copiilor săi s-ar fi aflat la munte în compania unui domn misterior. Sursa citată a aflat mai multe despre escapada în cauză. De subliniat ar fi faptul ca Raluca nu a plecat doar cu acesta să se relaxeze , ci și alături de alți prieteni. Nu se știe dacă a fost sau nu întâmplător, dar numărul de băieți și de fete a fost egal, așa că toată lumea se gândește deja la o vacanță între cupluri. Bărbatul care este în vizor acum nu este persoană publică. Până la acest moment se știe că este vorba despre un bărbat de origine arabă, originar din Quatar, care locuiește în România și care e foarte întântat de meleagurile noastre. Fanii sunt încă șocați la aflarea detaliilor care continuă să răsară după vestea că cei doi vor merge pe drumuri separate de acum încolo. Aceștia erau considerați unul din cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, dar realitatea era, de fapt, alta.

“Episodul de violență s-a petrecut în parcarea stadionului Dinamo, pe 19 noiembrie, în jurul orei 17.00. Femeia a fost lovită în zona feței și s-a dus direct la poliție, la Secția 7, unde a făcut plângere. S-a emis un ordin de protecție provizoriu, care are valabilitate 5 zile. Asta înseamnă că agresorul nu mai are voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de victimă, în locurile pe care aceasta le frecventează. Dupa cele 5 zile, ordinul de protecție se poate prelungi în instanță, pâna la 6 luni”, au precizat surse din cadrul Poliţiei pentru Click.

„E o situație foarte grea, despre care îmi este greu să vorbesc. Nu-mi doresc decât ca noaptea să fie un sfeșnic bun, ca ei să ia decizia cea mai corectă. Atât le doresc. Nu am de unde să știu care au fost tensiunile. Nimeni nu a văzut asta. Dacă familia mea ar fi știut, aș fi aflat. În momentul în care am văzut pe telefon că este live am intrat, am crezut că mai are un invitat. Fratele meu nu face glume. Nu îl văd fericit. Dar mie îmi este foarte greu, pentru că eu când vorbesc de divorț, pe mine mă răscolește chestia asta. Mama a reacționat greu. Tare greu. Sincer. Nu am putere să o sun pe Raluca. Nu pot să îmi explic. E ca și când aș visa. Raluca mă iubește mult și mă respectă. Pun pariu că așa cum noi am fost luați pe nepusă masă, sunt sigur că nici familia Ralucăi nu a știut”

Giani Pascu, fratele artistului