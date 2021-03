Dani Oțil o să devină tată. Prima poză cu burtica de gravidă a Gabrielei, logodnica sa

Veste mare în familia Antena 1. Dani Oțil, partenerul lui Răzvan Simion de la matinalul de la Antena 1, va deveni tată pentru prima dată. Cum arată burtica de gravidă a frumoasei lui logodnice. Mesajul celor doi de pe rețelele de socializare te vor uimi.

Fericire mare pentru Dani Oțil. Simpaticul matinal de la Antena 1 va deveni tată, pentru prima dată. Frumoasa lui logodnică Gabriela Prisăcariu este însărcinată cu primul lor copil, iar vedeta nu își mai încape în piele de fericire.

Prezentatorul de la Antena 1 a făcut anunțul oficial pe pagina lui oficială de Facebook, acolo unde sute de fani s-au întrecut în felicitări. Amuzant și mereu pus pe glume, Dani Oțil a făcut anunțul că va deveni părinte printr-o glumă, în dulcele său stil caracteristic

Pt toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…

Pt toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre…

Pt toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule…

Pt toți…

hai ca am glumit…nu pt voi… Ci pentru noi…o sa avem un copil

Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede”, a scris Dani Oțil pe contul său de pe celebra rețea de socializare.