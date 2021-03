Dani Oțil face dezvăluiri despre sexul copilului, după ce a aflat că va deveni tătic: „Știm exact ce o să fie”

Dani Oțil aduce mai multe detalii despre miracolul din viața sa. Ce dezvăluiri a făcut cunoscutul prezentator de la Antena 1 despre sexul copilului? Fanii sunt în delir de la noua veste oferită de matinal pe rețelele de socializare.

Dani Oțil, detalii despre sexul copilului

Vestea momentului în lumea mondenă a venit ieri, când Dani Oțil și iubita sa au dezvăluit că urmează să vină pe lume primul lor copil. Gabriela Prisăcăriu este însărcinată, iar mesajele din mediul online au fost mult așteptate de toți fanii cuplului, mai cu seamă de cei care credeau că matinalul nu se va mai pune niciodată la „casa lui”.

Se pare că a cunoscut în sfârșit persoana cu care să clădească o familie. Desigur că după marele anunț au urmat sute de întrebări, iar faimosul prezentator a vorbit acum și despre sexul celui mic.

Vedeta a mărturisit că urmează să anunțe sexul bebelușului pe care îl poartă în pântece celebrul model abia peste o lună. Întrebat dacă în viața lui se vor schimba și preferințele pentru sporturile extreme pe care le practivă odată cu venirea pe lume a primului copil, acesta a mărturisit că nu.

„Nu se schimbă nimic. Nu am făcut mare lucru eu, doar am stat. Nu se termină viața de rider și de pilot. Așa am început, între două curse. Hai să lăsăm acest subiect în aer. Vorbim când îl dau la facultate și nu iese cu vreo vagaboandă. Dacă nu e bețivă, tatuat și drogalău, atunci să mă felicitați. Știm exact ce o să fie. Promit că într-o lună vă arăt și sexul”, a declarat Dani Oțil la „’Neatza cu Răzvan și Dani”.

Colega de platou susține că prezentatorul va avea un băiețel

Ramona Olaru este de părere că Dani va avea un băiețel, concluzie reieșită în urma unei vorbe populare știute de cei mai mulți români: „Dacă a zis că a stat el, normal că e băiat, când stătea invers, era fată. Așa se auzea la mine în popor, că dacă stă bărbatul iese băiat și dacă stă fata e fată.”

„Să vă spun sincer, am vrut demult să vă anunț, dar mi-a luat-o Smiley înainte. Am făcut o melodie, încă mai scriu la ea, mai am două versuri și o lansez și eu săptămâna asta. Ce e important de spus, e că lucrurile continuă”, a mai mărturisit iubitul Gabrielei Prisăcariu. Toți fanii moderatorului de la Neatza sunt extrem de încântați de noile vești și abia așteaptă să-l vadă pe acesta în rolul de tătic.