Cine ar putea să îi ia locul lui Mirel Rădoi la națională. Ce nume greu a fost propus: ”E mult mai bun”

Cine ar putea să îi ia locul lui Mirel Rădoi la națională. Rezultatele neconcludente ale tricolorilor din toate competițiile în care au fost angrenați au adus critici majore actualului selecționer. Un mare nume al fotbalului românesc, el însuși fost antrenor al reprezentativei României, a avansat un nume surpriză pentru înlocuirea lui Rădoi la cârma naționalei.

Mirel Rădoi e tot mai contestat la națională. În mandatul său, tricolorii n-au reușit să treacă de grupele turneului olimpic de fotbal, nu s-au calificat la Euro 2020 și au început „cu stângul” preliminariile Cupei Mondiale 2024. Deși a încercat să imprime un stil mai ofensiv echipei, Rădoi a fost „trădat” până acum de lipsa rezultatelor. Este și motivul pentru care tot mai multe voci cer înlocuirea acestuia. Cea mai surprinzătoare propunere a venit din partea fostului mare internațional, Cornel Dinu.

El însuși antrenor al naționalei în perioada 1992-1993, Dinu știe cine ar trebui să îi ia locul lui Mirel Rădoi. Nimeni altul decât Adrian Mutu, fostul selecționer al naționalei U21 și actualul tehnician de la FCU Craiova.

Adrian Mutu este mult mai bun ca selectioner decât ce avem în momentul de față la echipa națională și față de ce am avut în ultimii ani. Mutu are o clasă peste. E inteligent, nu întâmplător a jucat pe unde a jucat. A avut o relație specială cu niște antrenori deosebiți. Are capacitatea de a asimila și înțelege jocul. Dar și el, oricât de bun antrenor ar fi, e dependent de calitatea jucătorilor, a declarat Cornel Dinu, în exclusivitate, la Playmaker.