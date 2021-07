Cum se apără Mirel Rădoi pentru eșecul de la JO 2020: „Mâncarea nu a fost așa cum ne-am așteptat”

Cum se apără Mirel Rădoi pentru eșecul de la JO 2020. Naționala U23 nu a reușit să treacă de Noua Zeelandă, terminând 0-0 un meci în care avea nevoie de victorie pentru calificarea în sferturi. Așa, însă, tricolorii se vor întoarce acasă, după ce au adunat 4 puncte, dar nu au înscris vreun gol. Selecționerul a avut câteva explicații surprinzătoare, imediat după încheierea partidei de la Sapporo.

Mirel Rădoi n-a reușit să dea lovitura la JO 2020. Naționala U23 a fost trimisă acasă, după o remiză albă cu Noua Zeelandă. Partida de la Sapporo era decisivă pentru calificarea în sferturile de finală ale competiției. Deși a avut câteva ocazii, printre care și o bară, tricolorii au fost, în general, dominați de un adversar mai insistent și experimentat. În momentele cheie s-a văzut lipsa de omogenitate a jucătorilor aduși la Olimpiadă pe ultima sută de metri. România a adunat 4 puncte, dar fără să înscrie vreun gol. Unica reușită a fost adusă de autogolul lui Oliva în victoria contra Hondurasului.

Lipsa multor titulari – opriți de cluburi să participe la Olimpiadă – a fost, din păcate, evidentă. Mirel Rădoi a fost nevoit să încropească o națională olimpică din ce i-a rămas la îndemână. E un eșec și al acelor cluburi din România care n-ai permis fotbaliștilor lor să răspundă convocării pentru lotul olimpic. Cele străine au propriile calcule, dar cel puțin cele „3 mari” din țară sunt la fel de responsabile pentru rezultatul final al „aventurii japoneze” a naționalei U 23. Pe eșecul acesteia poate sta scris, la ora actuală, și: CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova.

Grupa României a fost câștigată de Coreea de Sud, cu 6 puncte, care a distrus Hondurasul cu 6-0. Noua Zeelandă a obținut și ea calificarea, având tot 4 puncte, dar cu un golaveraj mai bun decat al tricolorilor. Ele vor juca în sferturi, încrucișat, cu primele două clasate în grupa A. Acolo, lupta se dă între Japonia, Mexic și Franța. La finalul partidei de la Sapporo, Mirel Rădoi a încercat, „la cald”, să ofere câteva explicații pentru eșecul echipei sale. În mod surprinzător, el a invocat, printre motive, mâncarea primită și drumurile lungi.

Sunt fericit pentru băieți, am reușit să ne montăm, să ne ridicăm, poate când puțini se așteptau. Din păcate nu am avut gramul de noroc în această seară. Până la urmă e vorba și de șansă când e vorba de un meci așa echilibrat. Două echipe echilibrate. Dar șansa nu poate să țină mereu cu noi. Să vedem ce vor extrage jucătorii din această experiență.

Nu știe nimeni că de când au ajuns aici nu dorm mai mult de 4 ore, mâncarea nu a fost așa cum ne-am așteptat, drumurile sunt foarte lungi. Am reușit să ne montăm printr-o comunicare foarte bună, prin ședințe și socializare. Chiar și așa, am reușit după acel rezultat rușinos să ne ridicăm la nivelul așteptărilor”, a declarat Mirel Rădoi pentru TVR 1.