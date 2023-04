Chef Florin Dumitrescu a îngenuncheat în fața lui Nea Marin. Ce s-a întâmplat la Antena 1

Chef Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu s-au întors pe micile ecrane pentru al XI-lea sezon din „Chefi la Cuțite”, și se anunță un sezon incendiar. Din păcate pentru fanii show-ului, este și ultimul pentru Gina Pistol, vedeta anunțându-și recent retragerea. Dar episodul de luni a adus și un moment inedit, și anume Chef Florin Dumitrescu a îngenuncheat în fața lui Nea Marin. Citește mai departe și află cum s-a întâmplat asta.

„Chefi la Cuțite” și noile provocări pentur cei trei

Sezonul 11 din celebrul cooking-show a început de ceva vreme, iar odată cu acesta au venit și noi provocări, dar și reguli noi. În prima parte, ca de obicei, cei trei chefi își aleg viitoarele echipe cu care vor concura în probele de foc care duc până în marea finală. În același timp, Chef Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu se luptă pentru celebrele amulete, unele mai importante ca celelalte.

În episodul de luni seara, cei trei s-au luptat pentru una din cele mai dure amulete, aceasta punând în dificultate și în trecut echipele adverse. Partea inedită a acestei provocări de luni seara a fost să gătească orice și-au dorit cei trei chefi, dar să nu depășească 11 centimetri, iar un aspect nou în cadrul acestor dueluri este al patrulea chef care concurază cu Chef Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, iar dacă acesta câștigă proba, amuleta nu ajunge la niciunul din cei trei, ci se pune într-un seif.

Juratul surpriză, Nea Mărin

Ca de fiecare dată, la această probă este invitat un jurat surpriză care decide unde se duce amuleta pusă în joc. De data asta fotoliul de jurat i-a aparținut lui Nea Mărin, o altă vedetă Antena 1. Numai că niciunul din cei trei chefi nu știa că Nea Mărin venea după o lună de regim strict, fiind recent operat.

Chef Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu s-au întrecut în a face cele mai bune preparate, la fel și al patrulea concurent, Alex Bălan, câștigătorul sezonului al II-lea din „Chefi la Cuțite”, iar amuleta pentru care s-au duelat în preparate spune că: „Ai puterea să alegi un interval de 30 de minute din probă în care să muți concurenții celorlalte două echipe la bancurile adverse. Echipele se vor muta integral, cu excepție chefilor, care vor rămâne la bancurile lor”

De ce Chef Florin Dumitrescu a îngenuncheat în fața lui Nea Marin

Urmăriți încă de la începutul duelurilor culinare de cifra 11, de data asta li s-a dat mână liberă celor trei chefi să gătească orice vor ei, dar condiția a fost să nu depășească 11 centimentri. Dintre toți, Chef Florin Dumitrescu a ales să facă un preparat dulce, și anume o înghețată, neștiind nici el de situația juratului.

La jurizare, Nea Mărin, extrem de riguros, a gustat din fiecare preparat, într-un final dând și verditctul. Câștigătorul acestei probe avea să fie aflat de toată lumea, și anume Chef Florin Dumitrescu, Nea Mărin justificându-și și decizia luată.

Este momentul în care fanii au putut vedea cum Chef Florin Dumitrescu a îngenuncheat în fața lui Nea Marin, bucuros că a reușit să câștige prima sa amuletă de când a început acest sezon, iar Scărlătescu declara la testimoniale:

„Aproape că m-am speriat. A dat Dumitrescu în mese cu pumnii, a spart pahare! Uitați-vă, oameni buni, ce am reușit să fac din Dumitrescu. S-a dus, s-a târât în genunchi la Nea Marin, se ploconea pe acolo. E doar o amuletă, sunteți nebuni la cap?!”, a afirmat Cătălin Scărlătescu.

Toate amuletele câștigate îi vor ajuta pe cei trei în marile bătălii spre finală, dar deocamdată cele mai multe le are Scărlătescu, Florin Dumitrescu are una, iar Bontea nu are niciuna până la acest moment. Rămâne să urmărim episodul din această seară, de la ora 20:30, și să vedem cine mai câștigă o nouă amuletă.