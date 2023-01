Ce a păţit Nea Mărin pe drumul spre Poiana Braşov. A fost foarte dezamăgit de poliţişti: „Mi-au spus că în 5 minute e gata”

În ultimele 48 de ore, conform CNSU, multe drumuri naționale au fost închise din cauza depunerilor de zăpadă în cantități mari, inclusiv în zona Sinaia și spre Poiana Brașov. Se pare că Nea Mărin, vedeta Antena 1 cunoscută de o țară întreagă, a avut parte de probleme în încercarea de a ajunge la Poiana Brașov, acesta declarând că a fost foarte dezamăgit de poliţişti.

Așa cum scriam aici, în cursul acestei zile CNSU a transmis mai multe comunicate de vreme, majoritatea anunțând impracticabilitatea mai multor drumuri naționale, datorită ninosrilor abundente din ultimele 48 de ore. Conform datelor transmise de oficiai, cel puțn 12 drumuri sunt închise, iar alte câteva au fost stabilite cu limită de viteză.

Deși se lua decizia la nivel de administrații locale, și CNAIR de a se interveni cu materiale antiderapante și deszăpezirea acestora, multe au fost, în cele din urmă închise, iar în alte 122 de localități populația a rămas fără alimentarea cu energie electrică. Din păcate, nici porțiunile de drum dinspre Sinaiaspre Poiana Brașov nu au scăpat de ninsorile abundente, pe alocuri creându-se ambuteiaje și ore de stat cu mașina în frig.

Un astfel de episod nedorit a trăit și celebra vedetă Antena 1, Nea Mărin, acesta încercând să ajungă la un eveniment ce avea loc în celebra stațiune Poiana Brașov. Așa cum a povestit chiar domnia sa, în apropiere de Sinaia drumurile au fost impracticabile, iar coloanele de mașini stătreau pe loc, iar agenții de poliție, depășiți de situație, promiteau că lucrurile se vor rezolva rapid, dar în realitate s-a stat câteva ore bune:

„Aveam un eveniment și trebuia să ajungem în Poiana Brașov. Am plecat la ora 17:00 din București pentru a ajunge la ora 21:00. Știam, mi-am luat măsuri de siguranță patru ore.

Am mers bine până la intrarea în Sinaia și, de la intrarea în Sinaia, până la ieșirea din Sinaia, am făcut exact 4 ore. Nimeni din autorități nu a venit să anunțe, să spună ceva.

A trecut o mașină de poliție și am întrebat, mi-au răspuns că în 5 minute e gata, că s-a deblocat, a fost ceva blocaj și am crezut în autorități. De unde… am stat acolo iar ore în șir”, a povestit Nea Mărin.