Cum se reface Nea Mărin după ce a bătut recordul cu Revelionul de la Antena 1. „A fost foarte mult de muncă, s-a vrut altceva” EXCLUSIV

După ce a început anul în postura de lider de audiență, prin Revelionul neBUN de la Antena 1, conceput sub forma unei competiții în care rivali i-au fost Liviu Vârziu și Andrei Ștefănescu, Nea Mărin își încarcă bateriile în Bucovina. Potrivit propriilor mărturisiri făcute în exclusivitate pentru playtech știri, artistul a plecat cu familia în vacanță, unde va rămâne până pe data de 8 ianuarie.

Cât despre începutul său de an în forță, acesta a spus că a muncit, personal, alături de echipa sa, nu mai puțin de o lună și jumătate, pentru acest Revelion.

Nea Mărin a mai spus că ingredientele succesului le-a reprezentat, de fapt, munca în familie și faptul că fiecare a avut libertatea de a face ce știa mai bine:

„Toți artiștii au trecut pe la noi prin emisiune. Am fost o familie și am fost lăsați fiecare să facem ce știm mai bine, fiecare în domeniul lor. Eu cu coregrafiile pe folclor, am adus oamenii cu care am lucrat foarte bine. Toată lumea s-a regăsit în Revelionul nostru”.