CFR Cluj – Chindia Târgoviște 2-0. Cum a reacționat Dan Petrescu după a patra victorie consecutivă în campionat – VIDEO

CFR Cluj a învins cu 2-0 Chindia Târgoviște și a ajuns la a patra victorie consecutivă în campionat. Dan Petrescu și-a lăudat jucătorii, dar nu a uitat să le transmită că etapa viitoare vor avea un meci greu în fața unei formații care a pierdut cu 8-0 la Constanța. Echipa din Gruia ocupă locul doi în prima ligă din România.

CFR Cluj spulberă tot în campionat după ce s-au terminat partidele europene din acest an. Echipa din Gruia s-a impus cu 2-0, pe teren propriu, în duelul cu Chindia Târgoviște, din etapa cu numărul 19 din prima ligă, o formație care venea după opt partide fără înfrângere. Ardelenii au marcat primul gol în minutul 16 când Kolinger a deviat frumos un balon de la Ciprian Deac. În minutul 79, gazdele au dat lovitura decisivă. Căpușă a faultat în careu și Cristi Manea a transformat lovitura de la 11 metri.

„E o victorie importantă, nu contează cum a fost obținută. Îmi felicit jucătorii, titularii, rezervele, pe toți. Cristi Manea e într-o formă extraordinară. Lui Kolinger i-am zis înaintea să intrăm pe teren că el sau Yeboah va marca din fază fixă. Începuse ezitant, mă bucur că după gol și-a revenit.

Am studiat doar adversarul săptămâna asta. Le-am zis că nu vreau să le tai moralul, nu le-am arătat ce am făcut noi cu Hermannstadt. Dacă am fi făcut-o, arătam ca o echipă de la retrogradare”, a declarat Dan Petrescu.