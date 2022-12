Rezultat șocant în Liga 1. Farul a învins FC Botoșani cu 8-0 și a stablit scorul campionatului. Cum a reacționat Gică Hagi

Farul Constanța a reușit scorul campionatului, după ce a învins, pe teren propriu, FC Botoșani cu 8-0. Omul meciului a fost Denis Alibec. Atacantul gazdelor a marcat trei goluri deși a ratat o lovitură de la 11 metri. Echipa lui Gică Hagi este pe primul loc în Liga 1.

Farul Constanța a reușit cea mai categorică victorie din campionatul românesc, în etapa cu numărul 19 din SuperLiga. Echipa patronată și de antrenată de Gică Hagi a înfruntat pe teren propriu pe FC Botoșani și a câștigat cu 8-0. La pauză scorul a fost doar 2-0. Grameni a marcat primul gol al partidei, în minutul 11, iar apoi Denis Alibec a ratat o lovitură de la 11 metri, dar a și marcat în prelungirile primei reprize.

Partea a doua a fost senzațională, iar gazdele au mai marcat de șase ori. Denis Alibec a mai dat două lovituri, iar alături de el s-au mai trecut pe tabela de marcaj Vlad Morar, autorul unei „duble”, Pitu și Kiki.

Gică Hagi a fost foarte bucuros la finalul partidei, dar nu și-a lăudat prea mult jucătorii. S-a ferit de vorbe mari și a avertizat că urmează o partidă dificilă cu CFR Cluj în Cupa României.

„Da, cred că am început bine, chiar dacă au fost anumite momente în care am făcut greșeli. Am încercat să marcăm, să câștigăm. Felicitări echipei, tuturor jucătorilor care au fost pe teren. Golurile ne plac, muncim să marcăm, cu cât dăm mai mult e normal că riști și poți încasa. Trebuie să ai echilibru, să faci ambele faze.

Știam că meciurile cu ei se joacă pe tranziție și cine triumfă aici va reuși să câștige. Un jucător care are calitate iese în evidență, știm ce poate Denis. A fost și echipa în spatele lui. La vară de unde știe că nu rămâne? Poate îi ofer ceva mai bun ca oricine.

El știe ce e mai bine pentru el. Fiecare muncește să facă performanță și bani. Sută la sută vor fi schimbări la meciul de Cupa României. Rulăm tot lotul pe care îl avem, o să aducem și de la echipa a doua.

O să încercăm să-i batem pe CFR. Asta le-am zis jucătorilor, așa am început ședința de pregătire înainte de meci. În fotbal nu poți să trăiești cu ce ai făcut în spate ci să te gândești la ce ai în față. Eram liniștit înainte de meci, pentru că m-am agitat până acum. Îmi place să-i împing și să le ridic nivelul.

Ca și frați, colegi, prieteni, e normal (n.r. să fie un duel special cu Dan Petrescu). Între noi mereu a existat mereu concursul acesta. Ne-a dat afară Nea Puiu și de la antrenament din cauza asta. Și eu, și el, ne dorim să câștigăm, asta e mentalitatea noastră”, a spus Gică Hagi.