Celine Dion, poveste de dragoste uimitoare cu Rene Angelil. Ea avea doar 12 ani și el 38 când s-au cunoscut

Celine Dion a avut o poveste de dragoste uimitoare cu Rene Angelil, care a trecut în neființă pe 14 ianuarie 2016. Cei doi au demonstrat că acest tip de dragoste nu este doar posibil – ci poate fi și durabil. S-au întâlnit când ea avea doar 12 ani, iar el 38. Și după ani de construire a carierei sale și a unei vieți împreună, cântăreața a rămas alături de soțul ei în timpul ultimei sale lupte cu cancerul.

Cum s-au întâlnit Celine Dion și René Angelil

După ce unul dintre cei 13 frați ai lui Dion a trimis o înregistrare cu Celine, în vârstă de 12 ani, lui Angélil, managerul de muzică bine-cunoscut a invitat-o să facă o audiție în Quebec.

„În timp ce cântam, el a început să plângă,” a spus Celine. „Atunci am știut că am făcut o treabă bună.” În 1981, Angélil și-a ipotecat chiar casa pentru a finanța albumul ei și a luat-o pe adolescentă și pe mama ei în turnee în Canada, Japonia și Europa.

Când Dion avea 19 ani, ea și Angélil au avut prima lor întâlnire oficială în 1987. Ea nu a anunțat relația lor decât cinci ani mai târziu în notele de copertă ale albumului ei, „The Color of My Love”.

„Mi-era frică de ce ar fi gândit oamenii,” a recunoscut Angélil despre diferența lor de vârstă de 26 de ani.

Dar Celine voia ca adevărul să fie cunoscut de toată lumea: „Când ești îndrăgostit, vrei să strigi asta în lume.”

S-au logodit în 1991, chiar dacă relația lor era încă un secret pentru lume. Dar mama ei nu a fost de acord imediat. „A fost foarte dificil pentru ea,” a dezvăluit Dion.

În cele din urmă, cuplul s-a căsătorit într-o ceremonie fastuoasă la Biserica Basilica Notre-Dame din Montreal pe 17 decembrie 1994, care a fost transmisă în direct la televiziunea canadiană.

Steaua lui Dion a continuat să strălucească, ceea ce a fost o veste minunată pentru cuplul proaspăt căsătorit și partenerii lor profesionali. (Ea a primit un Premiu World Music în Monte Carlo, Monaco, în mai 1995.)

Versiunea lui Dion a melodiei „Beauty and the Beast” a câștigat un Oscar și un Grammy în 1991, dar în 1997, una dintre cele mai mari hituri ale ei – „My Heart Will Go On” din Titanic – a câștigat Premiul Oscar pentru Cea Mai Bună Melodie Originală.

Celine Dion, poveste de dragoste uimitoare cu Rene Angelil – Diagnosticul care le-a schimbat viața

În 1998, cuplul a fost zguduit atunci când Angélil a fost diagnosticat cu cancer la gât. În ciuda carierei sale solicitante, Dion a ales să se retragă și să ia o pauză pentru a se concentra pe viața sa personală și pe îngrijirea soțului ei.

Privind înapoi la anii lor de căsătorie, starul a spus că au avut cu siguranță momente dificile: „Am avut tensiuni între noi. Nu este niciodată ușor să fii soț și soție, dar adăugați la asta faptul că suntem și în afaceri împreună, avem de-a face cu toate presiunile adăugate ale spectacolelor, concertelor, tururilor, călătoriilor. A fost greu – multă muncă grea.”

Angelil a fost declarat vindecat de cancer în 2000. Cuplul a sărbătorit prin reînnoirea jurămintelor de căsătorie într-o ceremonie tradițională bizantină melkită la Las Vegas. Despre evenimentul elaborat, Dion a spus: „Este aproape ca un spectacol, și noi suntem oameni de showbiz.”

Pe parcursul mai multor ani de tratamente dificile pentru fertilitate, Dion a adus pe lume un fiu, René Charles, primul copil al cuplului, la 25 ianuarie.

Cuplul l-a botezat pe băiețel în luna iulie la Biserica Basilica Notre-Dame din Montreal, același loc unde s-au căsătorit cu ani în urmă.

În cele din urmă, Dion era pregătită să reia spectacolele, avându-l alături pe Angélil, care era acum sănătos. În 2002, ea a lansat albumul „A New Day Has Come” și a anunțat rezidența sa la Caesar’s Palace din Las Vegas. În ianuarie 2003, a deschis Super Bowl cu cântecul „God Bless America”.

Mai mult de patru ani (și 717 spectacole și aproape trei milioane de bilete vândute) după începerea rezidenței sale la Caesars Palace, Dion i-a îmbrățișat pe pe Angélil și pe fiul lor René-Charles la spectacolul final din 15 decembrie 2007.

Apariția gemenilor și moartea lui René

După mai multe runde de fertilizare in vitro, Dion și Angélil au primit cu bucurie o pereche de gemeni: Nelson, numit după președintele sud-african Nelson Mandela, și Eddy, numit după compozitorul francez Edd Marnay, care s-au născut pe 23 octombrie.

Cuplul a fost din nou devastat când cancerul lui Angélil a recidivat în 2013. În luna decembrie, el a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru a-i îndepărta o tumoare. Anul următor, cântăreața și-a pus din nou cariera în așteptare pentru a avea grijă de dragostea ei de-o viață.

În august, Dion s-a întors la spectacolele din Las Vegas, în timp ce Angélil lupta cu cancerul în casa lor din apropiere. Angélil, în vârstă de 73 de ani, a fost alimentat prin tub timp de doi ani, iar Dion a încercat să fie puternică în timpul bolii lui lungi.

Pe 14 ianuarie, Céline Dion și-a luat adio de la soțului ei.

„René Angélil, în vârstă de 73 de ani, a trecut în neființă în dimineața aceasta în casa lui din Las Vegas, după o lungă și curajoasă luptă împotriva cancerului”, a spus reprezentantul ei într-o declarație către People.

„Familia solicită ca intimitatea lor să fie respectată în acest moment; mai multe detalii vor fi furnizate ulterior.”

Angélil a lăsat în urmă o viață întreagă de muncă și pe cei trei copii ai cuplului – René-Charles și gemenii Nelson și Eddy, dar și copiii săi adulți dintr-o relație anterioară, Anne-Marie, Patrick și Jean-Pierre.