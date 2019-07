Celine Dion, grav bolnavă? Motivul îngrijorător pentru care a slăbit atât de mult. Cum a ajuns să arate

Celine Dion își îngrijorează foarte mult fanii. Aceștia cred serios că artista este bolnavă. Din păcate, zvonurile din lumea publică sunt din ce în ce mai rele în ceea ce o privește pe cunoscuta solistă.

Celine Dion este bolnavă? De ce a slăbit atât de mult

Zvonuri grele în lumea mondenă despre Celine Dion! Cu toate că nu a apărut nicio informație oficială în presa din lume, majoritatea fanilor și cunoscuților artistei aproape că sunt convinși de faptul că aceasta suferă de o boală, motiv pentru care a slăbit atât de mult. Cele mai recente fotografii cu artista au îngrijorat serios. Cântăreața a fost surprinsă când se plimba pe străzile Parisului. În timp ce alții își fac griji pentru sănătatea sa, jurnaliștii de la publicația Frace Demanche susțin că ar fi dat în patima beției, din cauza depresiei care a venit odată cu moartea soțului său, Rene Angelil.

“Da, e adevărat că am pierdut multe kilograme în ultima vreme. Toată lumea se ia de mine pentru că am slăbit şi pentru că am început să apar în ţinute extravagante. Ce să fac? Nu pot să plac la toată lumea”, recunoaşte Céline. Vedeta a clarificat situația spunând că este perfect sănătoasă și că se bucură mai mult decât niciodată să-și trăiască viața. Aceasta s-a dedicat celor trei copii proveniți din mariajul cu regretatul soț. Rene Angelil i-a fost partener timp de 22 de ani. Cei doi s-au cunoscut în anul 1980 când acesta avea 38 de ani, aiar ea doar 12. Povestea de iubire a început 7 ani mai târziu, iar în 1991 s-au logodit.

Celine Dion, iubit cu 16 ani mai tânăr

Celine Dion are parte de o perioadă foarte fericită din toate punctele de vedere, mai ales de când și-a găsit o nouă iubire. Artista a avut putere să zâmbească din nou, după ce a avut parte de un an negru, plin de tragedii, după ce soțul și fratele său s-au stins la doar 2 zile distanță.

Acum, aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Pepe Munoz, un dansator. Cei doi s-au cunoscut când Celine căuta dansatori pentru turneul său european. Aceștia au avut o relație în 2017, sau certat în 2018, dar sentimentele puternice nu i-au ținut mult timp departe unul de celălalt.