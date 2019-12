Cel mai tânăr om de afaceri din România are doar 22 de ani. Ce idee genială a avut

Eduard Burghelia este cel mai tânăr antreprenor din România. Tânărul din Constanța, în vârstă de 22 de ani, este fondatorul unei platforme de analiză financiară a companiilor. Dar până să ajungă aici, Edi a fost nevoit să treacă prin mult mai multe încercări pentru a-și face intrarea în ecosistemul antreprenorial.

Totul a început cu…o bicicletă. Pe vremea când avea 16 ani, Edi Burghelia a participat la conferința „Vreau să fiu antreprenor”, în urma căruia fost atât de impresionat încât a decis să își facă intrarea în sfera antrenărenorială. Evenimentul a fost o reală deschidere de drumuri pentru tânăr. Și pentru că avea la îndemână doar prorpia bicicletă, Edi și-a înființat propria firmă de curierat pe bicicletă, la care a renunțat ulterior pentru că și-a dat seama că lucrurile sunt mai complicate în practică.

Dar se pare că primul său start-up a reprezentat o punte ideală pentru Edi, care a decis, după ce a venit la facultate în București să creeze o platformă proprie, confidas.ro, prin care să ajute companiile în procese de plată, mai precis în gestionare facturilor neplătite. Confidas.ro permite și verificarea oricărei companii din România pentru a putea vedea care sunt riscurile comerciale la care este supus un business atunci când încep o colaborare cu un nou client.

„În primul an de facultate, la 19 ani, m-am apucat de crearea confidas.ro, dar la 21 de ani am lansat platforma, deşi iniţial am crezut că o voi termina în trei luni. În decembrie 2018 am lansat versiunea beta, iar de atunci şi până acum am furnizat informaţii pentru jumătate de milion de oameni gratuit, iar 5.000-7.000 şi-au făcut cont pe platformă“, spune Eduard Burghelia, a declarat Eduard Burghelia pentru zf.ro.