Viorica Dăncilă a inaugurat centura Bacăului pe bicicletă. Ce s-a întâmplat când a început să pedaleze

Viorica Dăncilă a participat la inaugurarea centurii Bacău, primii kilometri de autostradă din Modolva. Ce s-a întâmplat când a început să pedaleze?

Viorica Dăncilă, în plină campanie electorală, a acceptat să se plimbe și cu bicicleta, pe centură. Premierul demis a participat, sâmbătă, la inaugurarea Centurii Bacău, primii kilometri de autostradă din Moldova. Șefa PSD a mers pe bicicletă alături de secretarul general al partidului Mihai Fifor, președintele PSD Bacău, Dragoș Benea și ceilalți constructori.

Dăncilă a primit o bicicletă albă cu ghidon înalt și a mers câțiva kilometri înconjurată de liderii PSD, care, în schimb, aveau biciclete negre. După mica plimbare, premierul demis a declarat că s-ar plimba mai des cu bicicleta, dar a fost ocupată cu ”activități guvernamentale”. Ajungând și la subiect, fiind întrebată cum i se pare centura, căci pentru asta se adunaseră, după un moment de ezitare, a spus că este ”bine realizată”.

„În urmă cu trei luni am venit aici și împreună am văzut ceea ce s-a realizat și am promis că mă voi întoarce să văd stadiul lucrărilor. Acest lucru și situația în care ne aflăm arată buna conlucrare între Guvern și administrația de aici, buna conlucrare cu gryupul de lucru în subordinea prefectului, buna conlucrare cu cei care m-ați informat în fiecare zi despre stadiul lucrărilor de aici.