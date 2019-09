Cel mai mare secret al Elenei Udrea s-a aflat! S-a logodit cu Adrian Alexandrov. Primele imagini

Elena Udrea s-a logodit în secret! Viața fostului ministru pare că decurge din ce în ce mai bine. După ce a revenit în țară, a botezat-o în sfârșit pe micuța ei, iar acum și-a întârit legătura cu cel pe care îl iubește. Care a fost detaliul care a dat-o de gol?

Elena Udrea și Adrian Alexandrov s-au logodit în mare taină, conform știripesurse.ro. Aceștia au uitat însă de un mic detaliu, inelele superbe pe care le-au purtat în ziua creștinării fetiței lor. Cu toate că au oferit câteva declarații jurnaliștilor aflați la eveniment, cei doi nu au pomenit nimic despre logodnă. Nici acum aceștia nu au afirmat sau infirmat faptul că va veni o nuntă în curând, deși au spus că își doresc. Alexandrov și Udrea sunt acum mai fericiți decât niciodată. După ce viața lor de cuplu a fost pusă sub semnul întrebării, dat fiind situația fostului ministru din Costa Rica, acum totul a intrat pe un făgaș normal. De asemenea, un alt detaliu care i-a dat de gol a fost joaca nestingherită a lui Alexandrov cu verigheta, semn că e nou în conjctura asta.

„Știți, eu am slabit foarte mult, dar, de când m-am întors în țară, am „recuperat”. Da, pentru că mâncarea de aici, bucuria de a fi acasă… Din păcate… Am slăbit după naștere foarte mult, dar în ultima vreme am „recuperat”, pentru că mâncarea de aici e bună, toata lumea „are grijă”…”

Elena Udrea