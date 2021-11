Cea mai mare plăcere a Larisei Iordache. Sportiva și-a împărtășit secretele cu fanii ei, la Teo Show

Larisa Iordache a fost transparentă cu fanii acesteia și a dezvăluit care este cea mai mare plăcere a sa. Ce a împărtășit sportiva cu telespectatorii emisiunii de la Teo Show?

Larisa Iordache a avut parte de un an plin de momente grele, dar cu toate astea recunoaște că este fericită că o are alături de Diana Bulimar. Cele două s-au aflat azi în platoul emisiunii ‘Teo Show’ pentru a povesti cum au ajuns din rivale două prietene pe toată viața.

Acestea sunt în competiție de zeci de ani, fiind ambele unele din cele mai bune gimnaste pe care le are România. Cu toate astea, timpul îndelungat petrecut la antrenamente le-a făcut să-și dea seama că este important să aibă o persoană pe care să se bazeze și dincolo de sala de sport.

Acestea sunt extrem de apropiate și adoră să-și petreacă timpul împreună, dar mai ales să-și bea cafeaua una în compania celeilalte. Larisa a mărturisit că acest lucru se întâmplă abia la orele 11:00, după ce se trezește, pentru că îi place mult să doarme dimineața.

„Ne știm de o viață, de când aveam 12 ani. Mie-mi place să dorm dimineața… Gogo mă înțelege aici. Primeam dulciuri când făceam sport, dar nu așa mult cât să ne săturăm. În weekend mâncam mai mult. La mine s-a văzut mereu tot timpul când am pus ceva în plus.

Ea era după operația de tendon și eu după operația de la mână. Am stat mult timp la ea pentru a-i aduce o bună dispoziție, cu toate că am fost certată după că am ajuns târziu în camera de cămin. Cred că trebuie să iei în glumă multe lucruri ca să nu te ia viața în joacă.

Noi am fost mereu ok și cu celelalte colege ale noastre. Dacă au vrut să vină să povestească ceva le-am primit și le-am susținut. Pentru mine a fost un an foarte dificil, mai ales după pierderea mamei. Ea a fost mereu alături de mine și a luat ea tot stresul”, a mărturisit Larisa Iordache.