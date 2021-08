Informații de ultimă oră despre Larisa Iordache. În ce stare se află după accidentarea de la Tokyo

Problemele mari de sănătate au început pentru Larisa Iordache la Campionatul European de la Basel, din aprilie, acolo unde a obținut și calificarea pentru Olimpiadă. Din cauza situației medicale precare, sportiva româncă, medaliată olimpică, mondială și europeană la gimnastică, a trebuie să ia o decizie grea. A renunțat la JO 2020.

Pentru un minut de glorie, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, Larisa Iordache trebuie să depună o muncă titanică. În spatele reușitei se află multe ore petrecute în sala de gimnastică, dar și multe sacrificii. Sportiva româncă visa să ajungă campioană la Jocurile Olimpice 2020. Din păcate, problemele de sănătate au împiedicat-o să-și vadă visul împlinit.

Acum, după terminarea competiției de la Tokyo, gimnasta noastră spune că se reface fizic, dar regretă că nu a fost în finala de la bârnă.

„Pe zi ce trece, sunt din ce în ce mai bine! Încă mă încearcă glezna cu ceva dureri, însă sper să-mi treacă în scurt timp. Iar când vine vorba despre Jocurile Olimpice, încă am sentimente de dor. Mi-aș fi dorit să fi fost acolo, în finala de la bârnă, dar știu că în momentele acelea aveam dureri insuportabile.”, a precizat Larisa Iordache pentru Viva! .

În momentul în care s-a retras din finala olimpică de la Tokyo, gimnasta româncă avea lacrimi în ochi. O accidentare la gleznă a împiedicat-o să evolueze așa cum și-ar fi dorit.

„Din păcate, anunțul și momentul în sine au fost dureroase, pentru că știu cât am muncit, am tras de mine și mi-am investit timpul pentru acel moment. Dar mă simt împăcată, pentru că, efectiv, am epuizat orice resursă pentru a ajunge acolo.”, a mai spus sportiva.