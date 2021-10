Drama trăită de Larisa Iordache în urmă cu 1 an. A mărturisit totul despre boala fatală care a răpus-o

Larisa Iordache a trecut prin clipe de cumpănă în urmă cu 1 an și a încercat să facă tot posibilul să nu rămână descurajată în fața problemelor din viața ei. Gimnasta și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața ei.

Larisa Iordache a trecut prin multă suferință în momentul în care mama ei s-a stins din viață după ce a pierdut lupta cu o boală necruțătoare. Gimnasta a povestit că a aflat că femeia care i-a dat viață are cancer mult prea târziu, așa că medicii i-au dat o veste cruntă.

„Anul trecut când a început pandemia am aflat de boala mamei. A avut cancer. Se pare că am ajuns la spital într-un mod… prea târziu. Când a început anul pentru a mă califica și eu pentru Jocurile Olimpice, am aflat practic că avea foarte mari dureri și am mers la spital.

Medicii de atunci au fost foarte realiști cu noi, cu mine și cu fratele meu, și ne-au zis că mai bine decât să o ținem noi șase luni aici, mai bine vă bucurați voi șase luni acasă.

A fost foarte greu de realizat și de digerat că momentul va veni cândva. (…) Ea își dorea foarte mult să trăiască.”, a spus Larisa Iordache pentru Antena Stars.