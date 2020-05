Cea mai bună prăjitură din lume. Reţeta este chiar simplă și o poți face acasă

Despre prăjitura Verdens Beste se spune că este cea mai bună din lume. Este un tort – prăjitură cu bezea, cremă de vanilie cu frișcă și fulgi de migdale. Este, de asemenea o prăjitură rapidă, fină și gustoasă.

Verdens Beste, cea mai bună prăjitură din lume

Rețeta prăjiturii Verdens Beste este una tradițională norvegiană, din anii ’30. În anul 2002, această prăjitură, care în traducere înseamnă ”cea mai bună din lume” a fost votată ca prăjitura națională a Norvegiei. Este simplu de preparat, ai nevoie de o singură tavă, iar ingredientele nu sunt pretențioase. Din ingredientele de mai jos se poate obține o cremă de 40 x 15 cm si înalta de vreo 6 cm.

Ingrediente

100 g unt cu min. 80% grasime

100 g zahar pudra

miezul de la ½ pastaie vanilie sau 1 lingurita extract sau 1 plic de zahar vanilat

1 praf de sare

100 g fainî

75 ml lapte rece (cca. 3 linguri)

1 plic praf de copt (2 lingurite)

Bezea

4 albușuri

200 g zahăr

1 praf de sare

putina vanilie

100 g fulgi de migdale

Crema:

500 ml lapte 500 ml smantana pentru frișcă



Mod de preparare

Cremă de vanilie pentru prăjitura Verdens Beste

Se începe cu crema pentru că are nevoie de câteva ore pentru a se răci complet. De aceea, este bine să se facă cu o zi înainte. De la cremăm vor rămâne patru albușuri care se pun deoparte în frigider și pe care le puteți folosi de pe blat.

Rețeta este asemănătoare cu cea de bază a cremei patissiere, dar are mai mult amidon ca să fie mai groasă și să aibă ținută, întrucât nu conține gelatină. Se pune laptele la înfierbântat într-o oală încăpătoare, împreună cu vanilia. În bolul mixerului se freacă gălbenușurile cu zahărul, sarea și amidonul. Când laptele este gata de fierbere, se trage oala la o parte și se toarnă șuvițe peste mixul de gălbenușuri. Se freacă energic cu un tel și se toarnă totul înapoi în oală. Se așază oala la foc mic și se aduce crema la punctul de fierbere. Trebuie să clocotească câteva minute, pentru ca amidonul să se gătească. Trebuie gustată ca să nu se mai simtă deloc amidonul din ea.

Se toarnă apoi imediat într-o tavă tapetată cu folie alimentară de plastic și se nivelează cu spatula. Se acoperă la suprafață cu plastic ca să nu prindă coajă. Se lasă la răcorit două ore la frigider. Aceasta este baza cremei prăjiturii, după răcire, aceasta se va monta cu frișcă bătută.

2 Aluat pentru prăjitura Verdens Beste

Mai întâi se prejesc ușor fulgii de migdale într-o tigaie antiaderentă. Trebuie să iasă ușor aurii, rumeniți discret. În bolul mixerului se așază untul moale împreună cu sarea, zahărul pudră și vanilia. Se mixează până ce untul devine spumos și se adaugă cele patru gălbenușuri. Se cerne făina cu praful de copt încorporat și se mixează într-un castron. Se subțiază totul cu puțin lapte rece.

3. Bezea

Separat, se bat cele patru albușuri rămase de la crema de vanilie cu un praf de sare. Se adaugă treptata zahărul și vanilia și se mixează până ce se obține o spumă tare și densă, lucioasă.

4. Montare și coacere

Se încinge cuptorul la 180 C. Se pregătește o tavă de 30 x 40 cm tapetata cu hartie de copt. Se toarnă în tavă aluatul și se nivelează în strat subțire cu spatula. Deasupra aluatului crud se repartizează bezeaua și se netezește. Se presară fulgii de migdale și se dă prăjitura la cuptor preîncins la 180 de grade pentru 30-35 de minute.

Am presarat fulgii de migdale si am dat prajitura la cuptorul preincins la 180 C pentru 30-35 de minute. Trebuie să se aurească ușor și să rămână deschisă la culoare. Foaia de copt se scoate imediat din tavă, cu tot cu hârtia de copt sub ea. Se așază la răcorit pe un grătar de bucătărie. Hârtia se dezlipește abia după ce s-a răcit complet pentru că foaia este foarte fragilă. După răcire, se taie foaia în 2 pe lung, obținând două fâșii de 15 x 40 cm. Puteți sa o tăiați si pe lat si să obtineti 2 bucăți de 20 x 30 cm.

Apoi se bate frișca cu smântâna naturală. Trebuie să fie răcită înainte de batere. Se așază crema de vanilie rece și întărită într-un castron și se bate puțin cu mixerul ca să se mai înoaie. Se adaugă treptat lingură cu lingură, frișca bătută în cremă și se amestecă lejer cu spatula.

Se pregătește un platou lung și se desprinde cu grijă prima fâșie de foaie cu bezea pe hârtia de copt. Se așază pe un platou și se acoperă cu toată crema de vanilie cu frișcă, rezultând un strat generos, gros. Deasupra, se pune și a doua foaie, tot cu bezeaua și migdalele în sus. Prăjitura se dă la frigider pentru 2-3 ore, ca să se așeze bine.