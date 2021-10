Ce tarife au Delia, Loredana Groza, Ștefan Bănică Jr. și Florin Ristei la concerte EXCLUSIV

Toate vedetele, inclusiv cele de top, se află într-o pauză impusă, urmare a creșterii numărului bolnavilor de Covid-19, în toată țara. Paguba lor financiară, din pandemie, se ridică la zeci, poate chiar și la sute de mii de euro, dacă luăm în calcul toate spectacolele anulate. Jurații concursului ”X Factor” (Antena 1), de altfel nume grele din show-biz, par a fi extrem de bine plătiți.

Juriul ”X Factor” valorează peste 50.000 de euro, cât un apartament cu două camere!

Reporterii impact.ro au aflat, în exclusivitate, de la impresarii din România, cât cer, la un concert, jurații concursului ”X Factor” (Antena 1), de altfel nume grele din show-biz. Delia Matache, Loredana Groza și Ștefan Bănică Jr sunt foarte scumpi, atât la propriu, cât și la figurat…

Îi vreți la un chef pe Delia Matache, Loredana Groza, Ștefan Bănică jr sau pe Florin Ristei, adică pe unul dintre cei patru jurați de la ”X Factor”, ca să vă cânte la un chef? Vă anunțăm că tarifele lor sunt cam piperate, însă și show-urile sunt pe măsură.

Cât cer Delia, Lori, Bănică Jr și Ristei ca să-ți cânte la ureche

Dintre toți, cea mai scumpă este Delia, care are o paletă largă de oferte, după buget. Iar artistul cu cel mai accesibil tarif este, de departe, Florin Ristei, fostul câștigător al concursului ”X Factor”, în urmă cu 8 ani. Impact.ro vă prezintă onorariilor artiștilor de la Antena 1, în ordine descrescătoare.

Delia Matache are cel mai piperat tarif, la concerte. Preț: între 15.000 de euro și 29.000 de euro

Solista de top Delia Matache își selectează cu atenție concertele. Preferă mai puține spectacole și mai bine plătite, decât un turneu prin țară sau cântări pe scene mici, unde n-ar putea încasa decât câteva mii de euro, cu mult sub tariful ei de bază. Artista cere, la un spectacol, susținut în cluburi, aer liber, în mall-uri sau la petrecerile corporatiste, între 15.000 și 19.000 de euro, plus TVA.

Pentru spectacolele în afara Bucureștiului, organizatorii trebuie să îi asigure cazare, la un hotel de 4 stele, mai exact 5-6 camere duble și 3 single, plus masa pentru 11-13 persoane. Iar pentru un show gen ”Acadelia”, cu 28 de colaboratori, ea cere 29.000 de euro, plus TVA, pentru 70 de minute de recital.

Loredana Groza cere 15.000 la concertele mari. La nunți, e cu 4.000 de euro mai ”ieftină”

Pe locul secund, în privința încasărilor din muzică, se află Loredana Groza, colega Deliei de la masa juraților emisiunii ”X Factor”. Reporterii impact.ro au aflat tarifele talentatei artiste. Ea cere, la petrecerile corporatiste, la mall-uri sau în aer liber suma de 15.000 de euro, cu TVA, iar la nunți, botezuri și petreceri în restaurante mai lasă la preț, până la 11.000 de euro, plus TVA. Loredana Groza solicită, în turnee, camere la hoteluri de patru stele, adică o suită, 6 single și 8 duble, cu mic dejun inclus. Are 24 de persoane în staff.

Juratul X Factor Ștefan Bănică Jr are tarif de 11.000 de euro. Solicită cazare la hoteluri de patru stele

Ștefan Bănică Jr nu scade sub 11.000 de euro, plus TVA, la spectacole, însă și el are o adevărată echipă, în spate, la concerte, de 20 de persoane. La spectacolele susținute în afara Bucureștiului, el cere 1,5 euro pe kilometru, pentru transport, 10 camere duble, și un apartament, la hoteluri de 4 stele, plus masă pentru 21 de persoane.

A ratat anul trecut tradiționalul concert de Crăciun, de la Sala Palatului, care îl îmbogățea anual cu peste 25.000 de euro, și, din păcate, nici în 2021 nu sunt mari șanse să revină cu grandiosul eveniment, din cauza pandemiei de Covid-19.

Jurat la X Factor, Florin Ristei cântă la Balul Bobocilor pentru 2.200 de euro

Solistul Florin Ristei are, de departe, cel mai accesibil tarif, de la masa juraților. El cere 1.800 de euro pentru un concert de 60 de minute. La Balul Bobocilor are tarif de 2.200 de euro, iar în mall-uri, de 3.500 de euro. La petrecerile corporatiste are tarife cuprinse între 4.000 și 5.000 de euro. În turnee, Florin Ristei merge cu o echipă formată din 10 persoane.

El a muncit de mic pentru fiecare bănuț. A devenit popular, la doar 13 ani, cu piesa ”Dana”, alături de trupa ”Amici”, iar în 2013 a câștigat marele premiu de la ”X Factor” (Antena 1), de 120.000 de euro: ”Din acei bani am achitat creditul pentru apartament şi am investit în echipamente muzicale”, mărturisea Florin Ristei, într-un interviu.