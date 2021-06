Delia Matache a dat cărțile pe față. De ce a plecat de acasă: ‘Nu mai puteam, am făcut bagajele’

Delia Matache este una dintre cele mai iubite și apreciate cântărețe de la noi. Vedeta este una dintre cele mai vechi din industria muzicii românești, iar de-a lungul timpului a știut cum să își păstreze relevanța în peisajul artistic.

Excentrică și rebelă din fire, Delia a povestit despre adolescența ei, spunând că și-a dorit să cunoască traiul pe cont propriu de la o vârstă fragedă.

A decis să plece de acasă, să vadă cum este să trăiești singur, după ce a avut parte de un eveniment neplăcut în familie. Motivul, spune artista, a fost o ceartă cu părinții ei, care erau foarte stricți cu ea.

În cadrul unui podcast, artista a vorbit despre cum s-a hotărât să plece de acasă după ce s-a certat cu mama ei. Pe vremea aceea, jurata iUmor era deja cunoscută în România.

S-a certat cu mama ei, așa că a decis să își strângă lucrurile și să plece. Delia povestește că avea strânși niște bani din concerte și a plecat să stea în chirie timp de o lună de zile.

„Eu nu aş vrea să fiu un părinte cum erau părinţii mei, spartani. Erau prea autoritari, aşa era pe atunci. Mă certau din orice, pentru o notă la şcoală, orice. Bine, şi eu minţeam uneori. La 18 ani am plecat de acasă. M-a enervat mama. Era cu chestii din alea, să fii la opt acasă. Mergeam şi eu la un film, la o întâlnire. Nu făceam chestii rele.

Dar când am făcut 18 ani, am zis: gata, nu se mai poate, vreau să fac ce vreau. Mi-am făcut bagajele de faţă cu ea şi am ieşit pe uşă, dar am uitat să-mi iau banii. Aveam nişte bani strânşi de la concerte, îi pusesem eu deoparte. M-am întors după ei. Am stat o lună cu chirie şi m-a sunat mama să mă întorc, că vorbesc vecinii aiurea”, a povestit Delia.