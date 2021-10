Dani Oțil și Florin Ristei, glume la Antena 1 despre Cătălin Măruță: ‘Hai că am făcut-o și eu’

Dani Oțil și Florin Ristei au făcut glume în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani despre rivalul lor, de la un post concurent, Cătălin Măruță, prezentatorul emisiunii La Măruță, de la Pro TV.

Dani Oțil și Florin Ristei au glumit azi în legătură cu emisiunea La Măruță. Totul ar fi pornit, de fapt, de la prezentatorul de la Pro TV, care i-ar fi menționat pe cei de la Neatza cu Răzvan și Dani în emisiunea sa, ”La Măruță”, ca un pariu că nu această ”menționare” nu va fi însă întoarsă și de către cei de la Antena 1.

Acest lucru a fost dezvăluit, odată cu apariția artistei Andra Gogan, în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, în condițiile în care ieri, aceasta a mers în emisiunea de la postul de televiziune concurent, La Măruță, de la Pro TV.

Nu a trecut mult timp până ce Dani Oțil să revină asupra glumei începute de Florin Ristei:

”Cine îmi oprește microfonul în timp ce eu vorbesc? Tu vrei să lucrezi La Măruță? Ah, uite că am putut și eu sa zic ”Maruță„. No offense, scuze”, a fost și reacția neașteptată a Dani Oțil.

Dar aceasta nu a fost singura glumă spusă de matinal în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Matinalul a spus, în spirit de glumă, ce planuri are pentru acest weekend, pentru a scăpa de rutina din relație.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit de curând părinții unui băiețel, căruia i-au pus numele Luca Tiago. La aproape o lună de la naștere, superba mămică pare că și-a revenit spectaculos.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […] Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză.

Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a mărturisit vedeta pe rețelele de socializare.