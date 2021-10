Ce tarif are Antonia pentru doar 40 de minute de cântat? ”Ține la preț, are trei copii” (exclusiv)

Antonia aduce bani frumoși în casă. Logodnica lui Alex Velea are un tarif incredibil pe care-l percepe la concerte și spectacole. Câți bani ia frumoasa artistă pentru un recital de 40 de minute.

Antonia nu mai are nevoie de nicio descriere. Este una dintre cele mai frumoase și apreciate cântărețe din România. Superba brunetă este logodită cu Alex Velea, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproape 10 ani, cel căruia i-a dăruit doi băieței, Dominic și Achim.

Reporterii de la Impact au aflat că cei doi artiști câștigă sume diferite din muzică, ambii muncind din greu pentru copiii lor, fiind un exemplu de familie stabilă și fericită în showbizul românesc. Conform informațiilor jurnaliștilor de la sursa citată, fosta jurată de la The Four câștigă între 3000 și 5000 de euro pe un singur recital de 40 de minute.

„Antonia câștigă 3.000 de euro în cluburi și 5.500 de euro, la petrecerile corporatiste, pentru un recital de 40 de minute, sume la care se adaugă și TVA, plus cazare la hotel de patru stele, pentru echipa ei, formată din 13 persoane, la concertele desfășurate în afara Bucureștiului. Ține la preț, negociază, are trei copii, are nevoie de bani.”