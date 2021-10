De ce se ceartă Antonia cu Alex Velea. Artista a făcut cele mai intime dezvăluiri EXCLUSIV

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul autohton. Au împreună doi băieți și doar situația artistei, care oficial era măritată cu Vincenzo Castellano au făcut ca cei doi să nu-și unească încă destinele și să-și oficializeze relația. Antonia a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru Playtech.ro despre secretul reușitei în cuplu, despre familie și carieră…

Cum te descurci în aceasta perioadă, atât din punct de vedere profesional, cât și personal?

A fost o perioadă complicată ca pentru toată lumea, și cu bune și cu rele. M-am bucurat să putem avea concerte anul acesta, mai mult decât anul trecut. În rest, am avut multe filmări, ședințe foto, lansări de piese, am avut proiecte și campanii.

Ca familie, am avut mai mult timp petrecut împreună, copiii au făcut școala și grădinița online, ceea ce a fost un pic mai dificil pentru ei.

Alexandru și cu mine ne susținem mult unul pe celălalt și cred că acest lucru e esențial. In plus, acest an a adus și logodna noastră, un moment emoționant, o surpriză frumoasă din partea lui Alex. Și am început și podcastul nostru împreună cu invitați aproape de sufletul nostru.

Se bucură de ajutorul părinților

Ce s-a schimbat de cand cu pandemia?

Cred că pentru noi ca artiști schimbarea majoră este că nu mai avem concerte la fel de multe ca până acum.

Se poate spune ca toate problemele avute s-au încheiat pentru tine…Cum te simți acum după finalizarea celui mai lung divorț?

Mă bucur că în sfârșit am încheiat procesul și că atât eu, cât și Vincenzo ne concentrăm exclusiv pe creșterea și educația Mayei, care este prioritatea noastră numărul unu.

Cum te descurci ca mama cu trei copii?

Mă bucur de ajutorul și susținerea lui Alexandru în tot ce înseamnă creșterea copiilor, dar și a părinților noștri care ne sunt alături și ne ajută atunci când avem filmări și concerte.

Secretul unei relații reușite

Care e secretul unei relatii reusite cu Alex?

Iubire, înțelegere, sprijin. Alexandru este pentru mine ”acasă”.

Cum va împărțiți treburile casnice?

Mă ajută de fiecare dată când am nevoie. Îi duce pe copii la școală și grădiniță, uneori mai și gătim împreună.

Cine cedează când aveți discuții contradictorii și de la ce pornesc acestea?

Cedează cel care a început… Nu sunt atât de dese și sunt cumva firești, mici ciondăneli ca în fiecare cuplu.

Ce-i învață Velea pe cei doi băieți ai cuplului

Cum se descurcă Alex ca și tată? Ce-i învață pe băieți?

Alexandru este un tată extraordinar, implicat, iubitor, petrece timp cu ei, îi ia la studio. Amândoi vrem să îi învățăm să fie copii buni, iubitori, respectuoși.

Vă calcă pe urme? Le place să cânte?

Da, amândurora le place să cânte și să danseze. Dacă vor vrea să ne calce pe urme, îi vom susține cu siguranță!

Unde au petrecut ultima vacanță în… doi

Ați reusit să petreceți timp și numai în doi? Când ați plecat ultima oara într-o vacanță în… doi?

Ultima vacanță doar noi doi a fost în mai în Maldive. A fost de vis!

Planificati o nunta ca-n povesti? Daca da, pentru cand?

Planificăm o nuntă care să ne reprezinte. Nu am stabilit încă data.

Cine vă ajuta cu copiii?

Ne ajută și părinții mei și părinții lui Alex. Le mulțumim foarte mult!

Ce planuri de viitor mai aveti?

Să ne concentrăm fiecare pe proiectele muzicale, dar și pe viața noastră de familie!

Câte reclame ai filmat în ultima perioadă?

Nu am numărat câte au fost, dar am proiecte și colaborări frumoase pentru care sunt recunoscătoare.