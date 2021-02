Ce spune Bianca Drăgușanu după ce a fost la DIICOT. Vedeta e din ce în ce mai îngrijorată

Bianca Drăgușanu a făcut noi declarații după ce a fost la DIICOT Craiova. Dezvăluirile blondinei i-au surprins pe fanii acesteia.

Bianca Drăgușanu a fost chemată la DIICOT Craiova, în calitate de martor, să dea declarații, într-un dosar în care este implicat fostul ei soț, Alex Bodi. Cu acest prilej, blondina a făcut noi dezvăluiri. Ea a postat un mesaj video pe contul său de socializare, în care făcea câteva declarații uluitoare.

Ea a a făcut referire la declarațiile Iuliei Sălăgean, fosta soție a lui Alex Bodi. Bianca le-a spus admiratorilor ei ca merge să se intâlnească cu avocatul ei, deoarece, conform declarațiilor ei, lucrurile s-ar fi complicat și se simte nevoită să clarifice situația.

Iulia și Bianca nu mai sunt în relații foarte bune. Recent, Iulia Salăgean declara la XtraNight Show că nu si-a denunțat fostul soț și nici nu ar fi făcut vreodata asta, cu toate ca Bianca ar fi sfătuit-o sa-l denunțe pe Bodi, de indată ce acesta ar fi fost eliberat.

”Eu am fost nevoită să merg să declar ce m-au întrebat ei pe mine, pentru că nu de la mine a pornit totul și eu tot am tot anulat, până când mi-a zis că dacă nu o să merg o să mi se trimită mandat de aducere și atunci a trecut să merg. Nu l-am denunțat și nu aș fi făcut asta niciodată. După ce Alex a fost eliberat, persoana care cumva a vrut să mă împingă să fac ceva a fost ea (n.r. Bianca Drăgușanu), în sensul că: ”Nu ai văzut că a fost eliberat? Eu în locul tău m-aș duce să dau cu pixul!” și eu i-am zis: ”Cum să fac asta? Nu fac asta, că nu am de ce”. Ba chiar mi-a dat un telefon și i se părea foarte amuzant”, a declarat Iulia Sălăgean pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars