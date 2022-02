Ce șoc a avut Răzvan Simion când l-a sunat o recuperatoare de credite. „Karma chiar lucrează”

Ce șoc a avut Răzvan Simion când l-a sunat o recuperatoare de credite. Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a dat detalii. De altfel, despre „relația” sa cu băncile s-a mai vorbit în emisiunea matinală de la Antena 1. Dacă într-o ediție recentă Răzvan Simion a povestit cu ce probleme se confruntă, arătându-se nemulțumit de serviciile băncii la care își are conturile, azi a povestit ce s-a întâmplat când a fost sunat de o recuperatoare de credite.

Răzvan Simion povestea recent despre nemulțumirile sale în ce privește serviciile bancare oferite de banca care îi administra conturile. El s-a arătat deranjat de multitudinea mesajelor pe care le-a tot primit, pentru a-și actualiza contul.

„Banca unde am toate conturile, pe care o să o schimb, îmi tot trimite mesaje că trebuie sa mă actualizez, cu alte cuvinte, mă tot amenință pe banii mei. Acum mi-a trimis mesaj ca îmi expiră polița RCA și că o să schimbe ei”, a dezvăluit Răzvan Simion, fără a da detalii amănunțite.

În ediția de azi a emisiunii, Răzvan Simion a povestit că una dintre recuperatoarele de credite care l-au sunat purta chiar numele complet al fostei sale soții, fapt care l-a frapat. Dani, colegul său de emisiune, a dat replica imediat:

Răzvan Simion a divorțat de Diana Simion, iar acum și-a găsit liniștea sufletească în brațele Dalianei Răducan, cea cu care se iubește de mai bine de un an. Recent, Răzvan Simion a povestit care este relația cu femeile care au făcut parte din viața sa. El a zis că are numai cuvinte de mulțumire la adresa lor și că a avut numai de învățat de la fiecare.

„Eu sunt recunoscător până la Dumnezeu tuturor femeilor care au trecut prin viața mea, de la care am avut lucruri de învățat, am înțeles că etapa trebuia să existe, lovitura de pragul de sus sau treptele au fost acolo legate cumva de energia feminină echilibrată în fiecare dintre noi. Am înțeles și dezechilibrele pe care le-am avut și pe care le-am produs”, a spus el, într-un podcast al lui Damin Drăghici.