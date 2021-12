Răzvan Simion va fi tătic cu Daliana Răducan? Vedeta a scăpat porumbelul VIDEO

Matinalul Răzvan Simion a fost invitatul lui Damian Drăghici în podcastul său. El a vorbit despre multe aspecte din viața privată, relațiile sentimentale fiind doar un punct atins în acest interviu. Răzvan Simion nu s-a ferit să amintească despre relații trecute, dar să-și și proiecteze viitorul în cuvinte, alături de actuala sa iubită, Daliana Răducan.

Răzvan Simion a fost invitat în podcastul artistului Damian Drăghici. Prezentatorul a povestit cum pademia i-a schimbat modul de a gândi, de a percepe lumea și, implicit, pe sine, tratând și subiectul relațiilor sentimentale.

Prezentatorul spune că a ajuns la o anume maturitate și că fiecare relație avută, fiecare eveniment, fericit sau nu, a pus o cărămidă în devenirea omului de astăzi: un om care spune că a învățat cel puțin una dintre lecțiile supreme, și anume, aceea de a ierta și de a se ierta.

De altfel, podcastul este unul profund, ce dezvăluie un Răzvan Simion cu totul altfel față de persoana care de mulți ani este gazda unui show de divertisment. ”Actualul” Răzvan Simion, cel de după pandemie, după cum s-a autodescris, este mai calm, mai empatic, mai neintruziv în ce privește viețile oamenilor din jur.

A mai spus că încă nu poate răspunde încă la întrebarea „cine este”, deoarece încă mai are de parcurs un drum, lăsându-se întru totul purtat curbele și formele lui, fără să cadă în „capcana destinației”.

În ce privește relațiile sentimentale, Răzvan Simion ține să le fie recunoscător femeilor din viața sa.

„Eu sunt recunoscător până la Dumnezeu tuturor femeilor care au trecut prin viața mea, de la care am avut lucruri de învățat, am înțeles că etapa trebuia să existe, lovitura de pragul de sus sau treptele au fost acolo legate cumva de energia feminină echilibrată în fiecare dintre noi.

Am înțeles și dezechilibrele pe care le-am avut și pe care le-am produs. (…) Eu am dreptul să fiu fericit. Am iertat, m-am iertat și pe mine și mă simt mai bine”, a spus el în podcastul lui Damian Drăghici.