Ce părere are Diana, fosta soție a lui Răzvan Simion, despre Daliana Răducan. Lovitură dură pentru Lidia Buble

Răzvan Simion pare că și-a găsit, în sfârșit, liniștea în brațele brunetei Daliana Răducan, cu care are o relație destul de serioasă. Lucrurile decurg destul de frumos în povestea lor de dragoste, până și fosta lui soție, Diana, este încântată de noua iubire a matinalului de la Antena 1. Ce-i drept, mai rar să se înțeleagă fosta cu actuala, dar iată că este posibil. Daliana și Diana s-au cunoscut deja și se înțeleg de minune.

Diana ex-Simion este fericită pentru relația fostului ei soț Răzvan (41 de ani) cu Daliana Răducan. Prezentatorul TV se află acum în relații bune cu mama copiilor lui, după ce, în trecut, s-au despărțit cu scandal, din cauza Lidiei Buble. Cât timp s-a iubit Răzvan cu artista din Deva, Diana nici nu a vrut să audă de Lidia. Cele două și-au aruncat constant săgeți în mediul online, pe parcursul relației de aproape cinci ani cu Răzvan Simion.

Nu este și cazul Dalianei, noua parteneră a matinalului de la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Se pare că între Diana și brunetă există o relație de amiciție, iar Daliana îi urmărește pe copiii lui Răzvan Simion, Ianca și Ștefan, pe rețelele sociale. Tânăra a declarat că iubitul ei a gestionat foarte bine întâlnirea cu cei doi adolescenți, fiind o surpriză pentru ea că a fost acceptată atât de ușor.

Bruneta a fost și pe placul părinților lui Răzvan Simion, cărora le-a fost deja prezentată. Vedeta TV a dus-o pe frumoasa brunetă la casa părintească din Reșița, iar viitorii ei socri au plăcut-o din prima clipă.

Între Daliana Răducan și Răzvan Simion este o diferență de vârstă de 11 ani, însă acest lucru nu i-a împiedicat pe cei doi amorezi să creadă în povestea lor de dragoste. Drept urmare, colegul lui Dani Oțil a anunțat recent că vrea să o ducă în fața altarului pe iubita lui. Mai mult, prezentatorul TV visează săd evină din nou părinte.

„Eu sunt recunoscător până la Dumnezeu tuturor femeilor care au trecut prin viața mea, de la care am avut lucruri de învățat, am înțeles că etapa trebuia să existe, lovitura de pragul de sus sau treptele au fost acolo legate cumva de energia feminină echilibrată în fiecare dintre noi.

Am înțeles și dezechilibrele pe care le-am avut și pe care le-am produs. (…) Eu am dreptul să fiu fericit. Am iertat, m-am iertat și pe mine și mă simt mai bine”, a precizat Răzvan Simion în podcastul lui Damian Drăghici.