Ce se întâmplă în corp dacă mănânci 1 ceapă roșie, pe zi. Greșeala fatală a românilor care o ocolesc

Specialiștii în nutriție recomandă consumul zilnic de ceapă roșie, datorită proprietăților benefice pe care le are pentru organism. Iată care sunt.

Ce se întâmplă în corp dacă mănânci 1 ceapă roșie, pe zi

Ceapa roșie are proprietăți sulfurice și astfel este recomandată împotriva dezvoltării tumorilor canceroase. În plus, ceapa roșie susține secreția de insulină, motiv pentru care este importantă în diabetul de 1 și de tip 2 și în hiperglicemie.

Sucul de ceapă ajută la vindecarea durerilor în gât. Pentru a-l prepara, trebuie să amesteci o lingură de suc cu o lingură de miere și să iei amestecul de 4-5 ori pe zi, câte o linguriță. Dacă zdrobești o ceapă și respiri ținând-o aproape de nas, ceapa roșie calmează crizele de nervi și atacurile de panică. La fel se procedează și în cazul insomniilor. O ceapă roșie tăiată rondele și așezată pe un tifon, după care încălzită la aburi, pe un capac întors, calmează durerile reumatice și de gută. Se fixează pe locul dureros și inflamat. Dacă ai sinuzită, poți face inhalații cu aburi de ceapă roșie. Foile cepei au vitamine, motov pentru care se utilizează pentru ceaiuri.

Beneficiile cepei roșii în organism

De precizat este că ceapa roșie este bogată în complexul de vitamine B, vitamina C, minerale precum fosfor, natriu, calciu, magneziu, zinc si fier, acid folic si biotina. De asemenea, quercitina, pigmentul roșu al cepei, este un puternic antioxidant, mult mai puternic ca vitamina E, și contribuie la diminuarea și eliberarea de histamină și a altor surse alergice și inflamatorii. Preparată însă la temperaturi înalte, această ceapă își poate pierde o parte dintre antioxidanți.

Ceapa roșie este perfectă și în curele de slăbire, remineralizând și eliminând toxinele din organism mult mai ușor. De asemenea, tiosulfinatele din ceapa roșie au proprietăți antimicrobiene, absorbind virușii și bacteriile. Tocmai de aceea, este periculos să tai o ceapă și să o gătești mai târziu sau a doua zi. Ceapa roșie este benefică și în bolile cardiovasculare, prin flavonoidele pe care aceasta le conține.

Ceapa roșie mai are și un conținut mare de fier, fiind de mare ajutor în caz de anemie. În plus, poți să ameliorezi tusea cu ajutorul sucului de ceapă în care ai adăugat și miere. Ceapa roșie mai are capacitatea de a preveni și îmbătrânirea prematură. Ea trebuie cosnumată crudă, zilnic, neutralizând radicalii liberi. Dacă ai mâncat ceapă, dar vrei să scapi de miros, trebuie să consumi usturoi, pătrunjel, cafea sau mentă.