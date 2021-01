Și-a pus ceapă pe față timp de 10 minute, pentru o lună. Schimbările sunt ireale

Un experiment i-a arătat beneficiile unui obicei care îi părea inițial ciudat. Ce se întâmplă dacă îți pui ceapă pe față preț de 10 minute? Repetă ritualul o lună întreagă și apoi observă schimbările.

Experiment: Ritual cu ceapă pe față pentru 10 minute

Are o aromă puternică, iar majoritatea mâncărurilor tradiționale au la bază ceapă și usturoi. Ceea ce puțini știu este că poți să te folosești de ea și altfel. Dincolo de bucătărie își găsește un rol la fel de important.

Conform Brigh Side, un studiu făcut recent arată că ceapa roșie poate funcționa ca agent de albire. Mai exact, blochează acțiunile celulare care duc la pigmentare în exces. Aceasta e un remediu util și eficient la domiciliu pentru petele pe care vrei să le faci mai puțin vizibile.

Modul de utilizare e simplu: taie o ceapă roșie în bucăți cât mai mici și pune bucățile într-o pungă de ceai goală, ulterior aplică-o pe zona hiperpigmentată. Lasă sucul de ceapă să acționeze pe piele preț de 10 minute și repetă procesul timp de o lună. Nu te aștepta să vezi imediat rezultatele.

Obiceiuri din lume cu fructe și legume

Japonia: „In lupta cu picioarele reci si degeraturile, pune togarashi (piper rosu, japonez) in sosete. Impotriva durerilor de git, paseaza negi crud (praz japonez) si aplica-l pe gitul inflamat.’

Coreea, Taiwan: „Foloseste partea alba (necoapta) de la pepenele verde, pentru hidratarea tenului si decolorarea petelor maronii.’

Norvegia: „Contra sinilor umflati, asaza frunze de varza in interiorul sutienului.’

Italia, Rusia, Suedia: „Piureul rece de cartofi reprezinta un excelent mod de a combate tenul foarte uscat si arsurile solare.’

Suedia: „Amesteca morcov ras cu ulei de migdale si aplica-l pe tenul palid, cu aspect nesanatos. Impotriva infectiilor urinare, bea suc de merisoare.’

SUA: „Pentru a trata guturaiul, maninca multe mere si portocale.’

Italia: „Amesteca suc de rosii cu suc de lamiie si aplica-l pe zona T, pentru a combate tenul gras.’

Ucraina: „Foloseste o masca de fata cu castravete, pentru a netezi ridurile fine.’

Spania: „Pentru un bronz de invidiat, maninca multi morcovi.’

Marea Britanie: „Acopera-ti pielea arsa de soare cu frunze de laptuca si varza cruda.’

Rusia: „Pentru a da stralucire parului inchis la culoare, foloseste zeama concentrata de ceapa.’

Argentina: „O baie cu alge marine combate celulita si te relaxeaza. Aplica felii de rosie proaspata pe pielea arsa de soare.’

Belgia: „Hraneste-ti pielea aplicind avocado pe intreg corpul.’

Hong Kong: „Pentru imbunatatirea vederii, consuma litchi (fruct cultivat in Asia).’ (Sursa: elle.ro)