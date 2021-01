A pus bicarbonat de sodiu peste ceapă și apoi a călit-o. Ce s-a întâmplat imediat

Ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu peste ceapă și o călești? Un om a făcut acest experiment și a rămas uimit de reușita sa. Care sunt diferențele pe care le observi din prima?

Truc: pune bicarbonat de sodiu peste ceapă și las-o la călit

Bicarbonatul de sodiu este unul din ingredientele foarte utile din casă. Toți românii îl au într-unul din dulapurile din bucătărie și de cele mai multe ori le folosește la copturi, atunci când rețetele indică faptul că ar trebui să înlocuiască drojdia prea puternică.

Cu toate astea, e de ajutor și atunci când vine vorba despre călitul cepei. Mâncărurile românești gustoase și cu sosuri au la bază călitul cepei sau a usturoiului, astfel că e de ajutor un astfel de truc. Tot ce trebuie să faci este să pui bicarbonat de sodiu peste ceapă și vei descoperi efectul neașteptat pe care acesta îl are.

Pare că durează mult caramelizatul cepei, iar timpul se scurge foarte repede în ultimele minute, astfel că atunci când te întorci la tigaie o vezi deja maronie, așa cum nu ai vrea să fie. Poți să grăbești puțin procesul cu ajutorul bicarbonatului de sodiu și să nu mai ratezi momentul potrivit finalizării ei pentru că între timp te apuci de altceva. Taie mărunt leguma și adaugă un vârf de bicarbonat peste .

Întrebuințări din bucătărie, baie și grădină

-Curata chiuveta presarand bicarbonat de sodiu in ea si frecand cu un burete umed.

-Desfunda scurgerea chiuvetei turnand pe scurgere 1 cana de bicarbonat, apoi 1 ceasca de otet fierbinte si, dupa cateva minute, 1 litru de apa fierbinte.

-Creste puterea de curatare a detergentului de vase adaugand cateva linguri de bicarbonat de sodiu in sticla cu detergent

-Dezinfecteaza salteaua. Da la o parte asternutul de pat, presara bicarbonat de sodiu peste saltea, asteapta cateva ore, apoi aspira bine salteaua.

-Elimina buruienile. Scapa de buruienile care isi fac loc printre pavelele curtii tale, presarand bicarbonat de sodiu peste ele si in crapaturi. Nu il folosi si pentru buruienile nedorite care cresc in gradina – bicarbonatul va afecta si celelalte plante, arată sanovita.ro

